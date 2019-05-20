Ничего святого: мошенник украл средства, собранные на лечение онкобольной девушки

Происшествия

Мошенника, который был задержан полицией в марте 2019 года, привлекают к ответственности по статье «Мошенничество в особо крупных размерах», сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По данным досудебного расследования, мошенник позвонил отцу больной девушки, представившись волонтером Красного Креста, и узнал конфиденциальные банковские данные. Именно это и позволило ему проникнуть в электронный банковский кабинет владельца счета, после чего перевести деньги с чужой банковской карточки на девять открытых им счетов. Во время обысков по месту проживания афериста сыщики обнаружили банковские карточки, sim-карты мобильных операторов, стартовые пакеты, черновые записи. Все изъятое приобщено к делу. — Не передать словами то отчаяние, которое я испытал, когда сотрудница банка сообщила мне, что с моих карт и счетов сняты все деньги, собранные для лечения дочери. Это были и одолженные средства, и пожертвования неравнодушных людей, — поделился с «ФАКТАМИ» своей историей житель Одессы Артур Сысоев, отец 21-летней Анастасии Сысоевой, для лечения которой были собраны средства. Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Кировограде разоблачили мошенника, который похитил 2,2 миллиона гривен благотворительных средств, собранных на лечение детей или тяжелобольных людей.



«Оказалось, получить дубликат чужой sim-карты не проблема»

— Жулик опустошил мой счет в июне прошлого года, когда я вместе с дочерью находился в израильской клинике, где Настя проходила очередной курс лечения, — рассказывает Артур Сысоев. — Сначала на моем мобильном телефоне исчез «Вайбер». Я заподозрил что-то неладное и тут же с телефона дочки позвонил в компанию украинского мобильного оператора. Там мне ответили, что у меня якобы возникла какая-то проблема с sim-картой, но заверили, что выдадут дубликат, как только вернусь в Украину и приду к ним — я сообщил оператору, что нахожусь за границей. Дубликат-то мне выдали, но я вынужден был сменить номер телефона из-за того, что этим номером успел воспользоваться мошенник.

Когда афериста уже поймали, полицейские рассказали, как он смог получить дубликат sim-карты моего телефона и затем воспользоваться моим кабинетом в интернет-банкинге.

Оказывается, получить дубликат чужой sim-карты в Украине не проблема. Достаточно обратиться к компании мобильного оператора с заявлением о том, что твоя sim-карта заблокирована или утеряна. Необходимо назвать оператору номера телефонов, с которых на указанный тобой номер звонили или на которые звонил со своего номера ты сам перед тем, как возникла проблема.

Аферисту даже не нужно ничего выведывать: он мог назвать те номера, с которых сам звонил на телефон жертвы или на которые мог звонить настоящий владелец sim-карты. Эти номера нетрудно найти на странице в соцсети, которую создал человек, объявивший сбор средств на лечение (а мы, конечно, создали такую страницу). Там оставляют записи благотворители, родные и близкие владельца страницы. Информацию о номере телефона человека, который собирает средства на лечение, узнать несложно.

Когда с Настей случилась беда, волонтеры подключились к сбору средств и разместили билборды с просьбой о помощи

— Через несколько дней после сбоя в моем мобильном телефоне мне позвонили из службы безопасности банка: «По вашим счетам и картам наблюдаются какие-то непонятные движения средств. Зайдите в банк», — рассказывает Артур Сысоев. — Поэтому, вернувшись в Украину из Израиля, я сразу пришел в отделение банка, где у нас открыт счет. Сотрудница банка была в растерянности: «Деньги сняты со всех ваших карт». Я спросил, реально ли вернуть наши деньги. И по ее выражению лица понял, что она не знает ответа на этот вопрос.

Средства были сняты с основной карты, где находилось почти 40 тысяч долларов, и с гривневых, где было порядка 30 тысяч. Мне казалось, что я обезопасил себя, не используя валютную карточку в торговых сетях — ею рассчитывался исключительно в клинике за лечение дочери. Рассказать кому-либо пароль для входа в мой интернет-банкинг я тоже не мог. Потому что сам его не помнил — он был у меня записан в компьютере. Я вводил пароль путем копирования. Да и саму карту оформил всего за пару дней до вылета за рубеж. Но увы…

«Одну мошенницу мы установили сами. Но ее так и не привлекли к уголовной ответственности»

— Сотрудница, которая обслуживала меня в банке, призналась: она обратила внимание, что голос человека, звонившего с номера моего мобильного телефона на горячую линию банка, не был похож на мой, — продолжает Артур Сысоев. — Тем не менее аферисту удалось убедить банк в том, что он и есть владелец счета, то есть я.

Но, даже обойдя систему безопасности банка, такую сумму в валюте снять с карты в один прием невозможно. Деньги с валютной карты мошеннику пришлось сначала перевести на гривневую, а затем на различные счета и в несколько приемов снять в разных банкоматах Славянска. Об этом мне сообщили в банке. Поэтому я сразу написал заявления и в полицию Одессы, и в полицию Донецкой области. Но мы даже не надеялись, что мошенника поймают. А если и поймают, рассуждали мы, то он вряд ли предстанет перед судом.

Дело в том, что мошенники атаковали нас не впервые. В полиции Одессы есть еще одно наше заявление по другому факту. Мы сообщали правоохранителям о мошеннических действиях жительницы Одесской области. В прошлом году эта молодая женщина создала в соцсетях фейковую страницу моей дочери. От имени Насти она размещала на ней фото моей дочки, вела сбор средств якобы на ее лечение, при этом указывая свои данные — свой номер телефона и реквизиты своих банковских счетов.

Уже больше года Настя борется с болезнью

По этому номеру мы и вышли на мошенницу, выяснили ее имя и вынуждены были публично ее разоблачить. Потом обнародовали результаты собственного расследования в социальных сетях, а тележурналисты сняли об этом сюжет. Сколько средств эта женщина заработала на нашем горе, неизвестно. Журналисты выяснили, что подобным образом она уже собирала средства. Так, выдавала своего ребенка за чужого больного, которому родители собирали средства на лечение. Данные больного ребенка аферистка тоже взяла из Интернета. Незамужняя женщина, которая таким подлым способом зарабатывает себе на жизнь, как мы выяснили, содержит двух маленьких детей, достраивает себе добротный дом в селе, разъезжает на недешевом автомобиле. Все добытые сведения мы передали в правоохранительные органы. Однако к уголовной ответственности эту женщину так и не привлекли.

— Итак, афериста, который снял ваши средства в Славянске, поймали. А деньги он вернул? — спрашиваю у Артура.

— Задержание мошенника стало для нас неожиданностью. Мы очень признательны правоохранителям и за то, что они установили преступника, и за то, что доказали его вину и теперь он предстанет перед судом. Это придает нам оптимизма, вселяет веру в справедливость.

Но денег при мошеннике, как мы и ожидали, не оказалось. Теперь только по решению суда исполнительная служба начнет поиск его имущества и средств, чтобы компенсировать причиненный преступником ущерб. Но потерпевшую сторону в суде будет представлять уже банк.

Дело в том, что после того, как я стал жертвой мошенника, волонтеры, помогавшие нашей семье, распространили эту информацию в соцсетях. Она получила широкий отклик не только у благотворителей, которые помогли нам средствами. В это же время накалился и телефон банка: его клиенты стали интересоваться надежностью системы безопасности финансового учреждения, которому доверили свои средства. Об этом они писали в социальных сетях.

«Благодаря поддержке, которую получает наша семья от незнакомых людей в Украине и Израиле, Настя держится молодцом и верит в победу над болезнью», — говорит папа девушки Артур Сысоев

И вскоре банк предложил нам материальную помощь: в несколько траншей компенсировал нам практически всю утраченную сумму, даже с учетом того налога, который нам пришлось уплатить, приняв этот благотворительный взнос. То есть благодаря выделенной банком помощи у нас вовремя появились средства на следующий курс лечения. Спустя месяц мы смогли снова отправиться в Израиль. Успели в срок. Тот, кто хочет добиться успеха в борьбе с тяжелым недугом, обязан строго придерживаться протокола лечения. В нашем случае нарушение протокола может быть смертельно опасно.

«Это было как гром среди ясного неба: «Папочка, ты не волнуйся, у меня нашли опухоль»

— Благодаря поддержке, которую получает наша семья и от близких, и от совершенно незнакомых людей в Украине и Израиле, Настя держится молодцом и верит в победу над болезнью, — продолжает Артур. — Приближается проверка, которая должна прояснить ситуацию с опухолью.

Заболевание у дочки обнаружили больше года назад. В это время она училась в Польше на архитектора. Почувствовав слабость, Настя решила, что переутомилась. В свободное от учебы время она подрабатывала. А когда ее начал мучить сильный кашель, обратилась в больницу, где ее обследовали. Ей сделали биопсию, положили в стационар.

Когда Настя позвонила и сообщила: «Папочка, ты не волнуйся, у меня нашли опухоль» — это было как гром среди ясного неба. У Насти диагностировали лимфому Ходжкина. Мы сначала запаниковали. Но затем узнали, что такой вид онкологического заболевания лимфатической системы уже хорошо изучен и шансы на устойчивую ремиссию у нас есть.

Болезнь у Насти протекает нестандартно. Лечащий врач сказал нам, что за 28 лет практики Настя вторая его пациентка, которой он вынужден был уже дважды менять протокол лечения.

На фоне поражения лимфатической системы у дочери образовалась девятисантиметровая опухоль в легком. Эта неоперабельная опухоль придавила кровеносные сосуды, в результате чего у Насти на шее под яремной веной образовался тромб размером пять на четыре сантиметра. Чтобы справиться с этой проблемой, ей в течение восьми месяцев вводили препарат, разжижающий кровь.

Польские медики посоветовали нам лечение в израильской клинике, специалисты которой накопили достаточный опыт борьбы с этим недугом. Подсчитав, что на лечение нам потребуется порядка 80—100 тысяч долларов, мы поняли, что без помощи неравнодушных людей не обойтись, и объявили сбор средств. А вскоре нас атаковали мошенники!

«Что движет человеком, совершившим такой поступок? Жажда наживы? Ведь это идет вразрез не только с общечеловеческими, но и с воровскими понятиями. Забрать деньги у смертельно больного человека, это все равно что толкнуть в спину стоящего на краю пропасти. К сожалению, в некоторых случаях человеческая жизнь имеет определенную стоимость. За время болезни мы не раз видели, как умирали и взрослые, и дети только от того, что не смогли собрать необходимую на лечение сумму. Поэтому это не просто преступление. Это поступок, подлость и низость которого не имеет границ», — такой пост отчаяния оставила дочь на своей странице, когда наша семья стала жертвой преступления. Теперь же осознание того, что преступник будет наказан, безусловно, придало всем нам сил.

К счастью, на странице дочери чаще появляются все же посты благодарности, такие как этот: «Хочу еще раз сказать огромное спасибо всем, кто поддерживает меня и помогает мне бороться с болезнью. Много хороших, искренних слов я получаю от разных людей из разных городов и стран. Приятно, что даже известные люди находят время, чтобы поддержать меня.

Перед операцией мне написали слова поддержки актриса Ольга Сумская, певица Екатерина Бужинская и еще много известных актеров, журналистов и публичных людей. А участники «Х-фактора» 2018 года в Украине группа Duke Time прислали видеообращение. Это очень круто и приятно! Спасибо вам всем, дорогие мои!"

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что на Прикарпатье мошенники украли с карточки тяжелобольного ребенка крупную сумму. А в Кировогражской области 29-летний неработающий мужчина, отсидевший срок за разбой, обокрал годовалого малыша, страдающего серьезным недугом.

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