Жертва банды педофилов: девушку изнасиловали более ста мужчин

Мир

23-летняя англичанка Кэсси Пайк рассказала журналистам жуткую историю своей жизни, в течение которой ее изнасиловали более ста мужчин. Об этом пишет The Sun.

Сообщается, что кошмар для Кэсси начался, когда ей было 11 лет. Сперва она стала жертвой педофилии, затем была втянута в детскую проституцию. Девочку прибрала к рукам известная в Йоркшире (Великобритания) криминальная организация. Пять лет Кэсси терпела издевательства сутенеров и прихоти клиентов, но никак не могла дождаться помощи со стороны закона.

«Несмотря на ее травмирующий опыт, полицейские в Галифаксе, Западный Йоркшир, закрывали глаза на сексуальную эксплуатацию девушки», — пишет The Sun.

Более того — жертва сама неоднократно попадала в полицию. Сутенеры регулярно накачивали ее наркотиками, и Кэсси несколько раз была задержана за их употребление.

Однажды она даже была арестована за «совершение преступления, связанного с сексуальным насилием над ребенком». Это случилось после того, как Пайк села в машину клиента с другой несовершеннолетней девочкой.

Теперь, в свои 23, Кэсси призвала к справедливости.

«Меня арестовывали в общей сложности около пяти раз, но, похоже, у полиции не было никаких претензий к мужчинам, которые меня мучили. Мне было всего 15 лет. Они полностью контролировали мою жизнь. Как можно было вообще предположить, что это я была преступником?» — сетует девушка.

После того, как один из рабовладельцев в очередной раз жестоко избил ее, Кэсси отважилась заявить на банду. Она помогла суду посадить за решетку 18 мужчин, которые отняли у нее детство. Члены банды и несколько клиентов-педофилов получили пожизненные сроки. Это один из самых крупных случаев сексуальной эксплуатации детей в Великобритании.

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