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Учитесь, девчонки: Ева Герцигова в прозрачном наряде без нижнего белья заткнула за пояс молодых моделей (фото)
Старая гвардия супермоделей не сдает своих позиций. К примеру, 46-летняя Ева Герцигова может смело прийти на мероприятие без нижнего белья и заслуженно получает при этом массу комплиментов, пишет Woman.ru.
Одна из таких вечеринок произошла на Каннском кинофестивале, у гостей которого практически нет свободного времени: утром — примерка нарядов, днем — встреча с журналистами и фотосессии, вечером — кинопремьеры и закрытые вечеринки.
Именно на такую вечеринку в ресторане Fred L'Ecailler были приглашены Белла Хадид, Моника Беллуччи со своим бойфрендом, Эшли Симпсон с мужем и другие селебритиз.
При поддержке французского Vogue модный Дом решил собрать своих именитых друзей, чтобы провести приятный вечер большой компанией.
Все гостьи блистали в нарядах Dior. Белла Хадид — в кроп-топе и летящей юбке, Шейлин Вудли — в пышном платье с широким кожаным поясом, Моника Беллуччи — в пестром платье с прозрачными рукавами.
Но затмила всех Ева Герцигова: 46-летняя супермодель появилась в ресторане в блестящей юбке и «голом» топе, под которым не было нижнего белья.
«Что сказать? Выглядит просто великолепно!» — пишет издание.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», актриса Мерьем Узерли, сыгравшая Хюррем Султан в популярном сериале — «Великолепный век» — не сидит без дела и стремится развивать свою актерскую карьеру. Она часто становится гостьей знаковых мероприятий, и Канны не стали исключением. На открытии фестиваля Мерьем появилась в полупрозрачном кружевном платье Maison Esthere Maryline, которое подчеркивало ее идеальную фигуру. Пикантный наряд обратил на себя внимание гостей фестиваля и, конечно, репортеров, встречавших звезд на красной дорожке.
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