Шоу-бизнес

Олег Газманов рассказал, почему не спит с женой в одной спальне

Российский певец Олег Газманов, которому запрещен въезд в Украину за поддержку политики Кремля и незаконное посещение оккупированных украинских территорий подробно рассказал о своей семье в эфире одной из программ на ТВ. В частности, 67-летний «есаул российской эстрады» признался, что живет с 50-летней супругой Мариной, на которой женат уже почти 16 лет.

У пары есть огромный дом в Серебрянном бору, где… у каждого своя спальня. Ведущая телепередачи Лера Кудрявцева не могла не поинтересоваться, почему в семье известного певца так принято. И артист ответил на этот вопрос.

«Во-первых, я верчусь, во-вторых храплю. В-третьих, я могу уехать рано-рано утром или вернуться поздно-поздно вечером. У нас большой дом, и у каждого свой отсек», — заявил Газманов.

По его словам, ему было неудобно мешать спать жене, из-за этого он сам не высыпался, поэтому теперь они ночуют в разных комнатах. Ведущая программы также попросила певца прокомментировать слухи о разводе. В этом вопрос Газманов был категоричен: никакого разлада в его семье нет, а домыслы рождаются из воздуха. По тому, как артист рассказывал о супруге, стало ясно — он ее обожает.

Также артист вспомнил, почему распался его первый брак. Скрывать не стал: он сам ушел из семьи, встретив Марину. Газманов допускает, что его первая жена Ирина может быть на него до сих пор обижена.

«Во мне причина скорее. Я влюбился. Продолжалось это какое-то время. А потом стало невозможно. Все, что заработал, оставил, ушел. Это все равно была боль, все равно по живому», — вспомнил певец.

Около 25 лет Газманов помогал прошлой семье, переводя по три тысячи долларов ежемесячно, оплатил дорогостоящее обучение сыну.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Сети появилось видео, на котором Газманов во время выступления во временно оккупированном Донецке провалился под сцену. В подписи к видео отмечалось, что концерт был посвящен дню железнодорожника. По предварительной информации, сцену боевики сделали из трухлявых досок, и она не выдержала певца.

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