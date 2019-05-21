Спорт

Около 100 тысяч человек вышли на улицы Манчестера, чтобы вместе с футболистами и тренерами «Манчестер Сити» отпраздновать окончание «золотого» сезона, в котором команда лучшего тренера премьер-лиги Хосепа Гвардиолы стала чемпионом Англии, а также выиграла Кубок лиги, Кубок страны и национальный Суперкубок.

Футболист сборной Украины Александр Зинченко (29 матчей, один гол, пять ассистов в сезоне) и компания передвигались по улицам город на автобусе с открытым верхом и к восторгу фанатов демонстрировали им добытые трофеи. Особо трогательно болельщики «горожан» встречали капитана команды Венсана Компани, который после 11 лет покидает «Манчестер Сити» и продолжит карьеру на родине в качестве играющего тренера бельгийского «Андерлехта».

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«Это был удивительный сезон для нас. Хочу сказать большое спасибо за вашу огромную поддержку. Люблю вас всех», — подписал Александр Зинченко фото в Instagram

Напомним, что после прошлого сезона Александр Зинченко привез медаль чемпиона Англии деду в Радомышль.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Зинченко стал первым украинцем, дважды выигравшим чемпионат Англии.

Фото Getty Images, EPA, PA, Instagram



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