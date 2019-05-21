Мир

«ФСБ, давай поиграем»: на мурале с изображением Путина в Крыму появилось загадочное послание

В оккупированном Симферополе утром 21 мая неизвестные разрисовали мурал с изображением российского президента Владимира Путина. Напомним, в Новгородской области России судили мужчину за публикацию в соцсети поста с изображением президента РФ и нелицеприятным текстом о Путине.

Рисунок с главой Кремля в Симферополе был нанесен на фасад дома № 11 по улице Александра Невского. Прямо на нем появилось граффити высотой 100 см, шириной 150 см с посланием к ФСБ России.

«ФСБ, давай поиграем? Е2 — Е4. Теперь твой ход, с***», — гласит трафаретная надпись.

Как сообщает «Крым.Реалии», ответственность за акцию в Симферополе взяла на себя ранее неизвестная группа «Суверенный Крым».

В настоящее время местность оцеплена российскими силовиками, рядом со зданием по улице Александра Невского много полицейских и людей в штатском.

В последнее время все больше жителей полуострова открыто выражают недовольство жизнью в Крыму. Особенно это касается коренного населения — крымских татар, которые терпят притеснения от российских властей.

Как пишет прокремлевский блогер из Крыма Александр Горный, на настроения крымчан повлияли и результаты украинских президентских выборов.

Напомним, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев считает, что возвращение аннексированного Крыма под контроль Украины не может происходить военным путем, поскольку это означало бы уничтожение большой части населения полуострова.

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