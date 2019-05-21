Джордж Мартин рассказал, чем закончится книжная "Игра престолов"

Шоу-бизнес

В понедельник, 20 мая, всемирно известный американский писатель Джордж Мартин, автор цикла романов «Песнь Льда и Огня», по мотивам которых был снят сериал «Игра престолов», на своем сайте в интернете Not a Blog решил поделиться впечатлениями о заключительной серии этой культовой телеэпопеи. Заодно он затронул тему, волнующую миллионы фанатов — когда выйдут два оставшихся романа цикла, и каков будет финал.

Прежде всего 70-летний Мартин поблагодарил создателей «Игры престолов» за их тяжелый труд. Затем клятвенно пообещал, что обязательно завершит работу над шестой и седьмой книгами «Песни Льда и Огня». Их рабочие названия известны давно — «Ветра зимы» и «Грезы о весне».

«Зима приближается, я это говорил вам давно… так и будет. Знаю, знаю «Ветра зимы» очень опаздывают, но все будет сделано… Не скажу когда, потому что я пытался сказать это раньше, но лишь распалил вас и проклял себя… Но я точно закончу книгу, а затем напишу и «Грезы о весне», — написал Мартин.

«Каков будет финал? Я слышу, как люди задают этот вопрос. Такой же, как в сериале? Другой? Что ж… да. И нет. И да. И нет. И да. И нет. И да», — поиздевался писатель над фанатами.

Далее Мартин пускается в рассуждения на тему, почему создатели сериала были вынуждены менять в нем многие сюжетные линии. И почему его последние романы все же будут отличаться от того, что увидели зрители в последних сезонах.

«У них было всего восемь часов, в которые нужно втиснуть весь завершающий сезон. Я думаю, что мои две книги займут не менее 3 000 страниц. А если потребуется больше, чтобы лучше раскрыть персонажи, шире описать некоторые события, я добавлю еще», — обещает Мартин.

Писатель считает глупым вопрос, каким будет финал в книгах. Он напоминает, что очень часто экранизации отличаются от оригинала. «Взять хотя бы «Унесенных ветром», — подчеркивает писатель. И предлагает: «Как насчет такого? Я напишу. Вы прочитаете. И потом каждый из нас сделает выводы. И мы сможем подискутировать об этом в интернете».

Мартин дал еще одно обещание. Он напомнил, что в телеверсию вообще не вошли многие персонажи «Песни Льда и Огня». А они, как ему кажется, очень важны. И что еще важнее, успели полюбиться читателям, которые теперь жаждут узнать, что случится в итоге с этими героями. Поэтому они обязательно появятся в двух оставшихся книгах цикла.

Напомним, первый роман называется «Игра престолов». Он был опубликован в США в 1996 году. Затем последовала «Битва королей» (1998 год). Еще через два года вышла «Буря мечей». В 2005 году Мартин издал «Пир стервятников». За этим последовал шестилетний перерыв. Только в 2011 году вышел «Танец с драконами».

Кроме того, Мартин является автором подцикла «Повести о Дунке и Эгге», который также рассказывает о семи королевствах, только описываемые в нем события происходят за 90 лет до «Песни Льда и Огня».

Написал Мартин и четыре приквела: «Принцесса и королева», «Принц-разбойник, брат короля», «Мир Льда и Огня», «Пламя и Кровь».

Канал HBO заявил о своих планах снять ряд сериалов, связанных с «Игрой престолов». Так что, на самом деле, история еще не закончена…

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