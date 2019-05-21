Попытка спортсмена поднять штангу закончилась жутким переломом: фото, видео 18+

Спорт

Ужасным переломом завершилось выступление на чемпионате Евразии, проходившем в российском Хабаровске, для пауэрлифтера Ярослава Радашкевича. Во время приседания со штангой весом 250 кг спортсмен из Благовещенска получил серьезную травму.

«Я к этим соревнованиям готовился очень долго и, в принципе, был уверен, что выступлю хорошо. Ни в чем не сомневался, вообще не ожидал, что может такое случиться. Но вот случилось. Получается, недели за две до старта соревнований у меня начала сильно болеть нога в районе голени. Я так думал, что у меня связка просто потянута, поэтому не обращал внимания, просто обезболивающие пил, тренировался, готовился. Мне еще посоветовали, что, мол, само пройдет, заживет. Я послушался и поехал выступать.

Приехал, начал с веса в приседаниях, который в зале очень легко выполнял. По идее, должен был на состязаниях намного больше присесть. Получается, в каждом упражнении даются три подхода, в том числе в приседаниях. И я первые два подхода этот же вес, стартовый, не смог присесть. Меня в первом-втором подходе скосило немного, колени вовнутрь, наружу, затрясло. И после этого усилилась боль в голени. Ну и в третьем подходе вышел, думаю: «присяду так присяду, нет так нет». Тот же вес заказал. И когда садился, произошло то, что на видео можно видеть", — рассказал пауэрлифтер в интервью ИА «Амур.инфо».

Пострадавший был доставлен в больницу, где ему поставили неутешительный диагноз — закрытый перелом двух берцовых костей сразу на одной ноге, полный перелом голени. «Врач сказал, что это серьезная травма. Скорее всего, с пауэрлифтингом мне придется закончить», — добавил Радашкевич.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что гимнастка в США получила на соревнованиях шокирующую травму.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter