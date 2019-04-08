Гимнастка в США сломала на соревнованиях обе ноги: шокирующее видео

Спорт

Жуткую травму получила в США на университетских соревнованиях по спортивной гимнастике 22-летняя Саманта Серио, представляющая высшее учебное заведение города Оберн (штат Алабама). Выполняя произвольную программу, спортсменка выполнила двойное сальто вперед, но при приземлении ее ноги неестественно прогнулись назад и Саманта с гримасой боли упала на настил.

Прямо из гимнастического зала ее вынесли на носилках, а все болельщики аплодировали ей стоя. «На это было ужасно смотреть. Но Саманта — боец. Я уверенна, что она преодолеет все трудности», — сказала тренер Серио Джефф Граба в комментарии NOLA.com.

Чуть позже сама гимнастка, которая в нынешнем году заканчивает свое обучение в университете по специальности «аэрокосмическая техника» и отправится в Сиэттл, где будет работать в компании «Боинг», написала на своей странице в Instagram: «После 18 лет в гимнастике я покидаю большой спорт. Тем не менее, я очень благодарна гимнастике, которая научила тяжелому труду, порядочности, самоотверженности — и это лишь некоторые качества, которыми наделил меня этот вид спорта. Мне приходилось преодолевать различные трудности и препятствия, которые показали, что я за личность. Возможно, моя карьера заканчивается не так, как я планировала, но ничто в нашей жизни не идет по плану».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что вратарь украинского клуба получил жуткую травму.

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