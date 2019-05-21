Почему не вырастет цена электроэнергии после открытия рынка

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Украина активно готовится к полному реформированию своего электроэнергетического рынка. На первом этапе уже произошло разделение исторических компаний-монополистов. Теперь энергоуслуги клиентам, в том числе населению, в Украине оказывают две разные компании — оператор системы распределения и поставщик электроэнергии. А с 1 июля полноценно вступает в силу Закон «О рынке электрической энергии», который должен существенно изменить отношения между поставщиками и потребителями, а также создать условия для конкуренции на рынке генерации электроэнергии. После открытия оптового рынка потребители смогут выбирать, у какой компании покупать электричество, и при необходимости менять поставщика.

Однако в последнее время порой звучат опасения, что после открытия рынка электроэнергии ее стоимость может вырасти. В то же время профильные эксперты считают, что такая угроза надуманная. При этом они приводят веские аргументы в пользу того, что стоимость электроэнергии не только не возрастет, но может даже снизиться.

В частности, после снятия существующих ограничений возникнет острая конкуренция на рынке производства электроэнергии. Ведь такие мощные игроки, как «Энергоатом», ДТЭК, «Укргидроэнерго», «Донбассэнерго», «Центрэнерго», будут активно бороться за покупателя. Покупателя же всегда в первую очередь интересует приемлемая цена. Таким образом, производители энергии смогут конкурировать между собой, прежде всего за счет цены. А значит, никому из производителей энергии не будет смысла повышать тарифы. Ведь если кто-то поднимет цену, от него уйдут покупатели, а значит, у компании тут же снизятся доход и прибыль. А возможность свободной смены поставщика четко закреплена Законом «О рынке электрической энергии».

Также не стоит забывать, что в последние годы в Украине наблюдается избыток производственных мощностей в генерации электроэнергии, часть мощностей пока простаивает. Реформа отрасли создаст условия для того, чтобы свободные мощности были загружены. При их использовании возникнет профицит электроэнергии. А если на рынке будет избыток электроэнергии, то, естественно, возникнут дополнительные предпосылки для снижения ее цены.

Тем более что после введения рынка откроется возможность для импорта электроэнергии из Европы через Бурштынский «энергоостров». Соответственно, импорт электроэнергии увеличит ее предложение на внутреннем рынке нашей страны. А чем больше товара, в данном случае электроэнергии, тем его цена ниже.

А еще после открытия рынка поставлять на него электроэнергию смогут и крупные промышленные предприятия, у которых периодически появляются ее излишки. Это создаст дополнительные объемы предложения электроэнергии на рынке, что также будет «давить» на цены в сторону их снижения.

То есть существуют серьезные предпосылки для снижения стоимости. Но противники реформы усердно навязывают людям мнение о том, что после 1 июля могут появиться условия для роста цены на электроэнергию для бытовых потребителей, которая сейчас заметно ниже, чем стоимость энергии для промышленности и бизнеса.

Специалисты утверждают, что реформа предусматривает недопущение роста тарифов для населения, которые сейчас самые низкие в Европе. В частности, в случае возникновения каких-либо колебаний компенсировать разницу для бытовых потребителей будут за счет прибыли НАЭК «Энергоатом».

«Мы на заседании совместной рабочей группы Минэнерго высказались, что готовы участвовать в поддержании тарифов для населения. То есть новый рынок не должен привести к росту тарифов для граждан», — завил генеральный директор компании «Энергоатом-Трейдинг» (подразделение НАЭК «Энергоатом») Сергей Бедин.

По его словам, «Энергоатом» давно ожидает открытия рынка электроэнергии, а тарифы «Энергоатома» сегодня в разы ниже цены оптово-розничного рынка.

«Мы очень надеемся на открытие рынка. Ожидаем получить платежеспособных трейдеров, поставщиков и потребителей», — отметил Сергей Бедин.

Кстати, такую же позицию в ходе круглого стола в агентстве Интерфакс-Украина высказал и руководитель Национальной компании «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук. По его словам, если после открытия рынка сделки по продаже электроэнергии будут проводиться по таким же ценам, как тестовые сделки, а по ним торговался объем, равный 70% месячного объема торгов электроэнергии, то тарифы должны снизиться.

О дальнейшей возможности снижения тарифов на электроэнергию говорят и правительственные чиновники.

«Введение новых правил игры на рынке электроэнергии с 1 июля в конечном счете приведет к росту конкуренции и удешевлению электроэнергии. Запуск рынка электрической энергии — это в первую очередь возможность предоставить потребителю право выбора. Это расширяет возможности и потребителей, и поставщиков. Очевидно, сам рынок, особенно для населения, должен привести к понижению тарифа, а не его увеличению», — заявил в комментарии программе «Перша шпальта» министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

При этом он отметил, что для населения введена норма поставщика со специальными обязательствами, которая страхует от неожиданного роста цен.

Кроме того, законодательством предусмотрено, что после открытия рынка Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) и Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), будут постоянно контролировать состояние рынка, чтобы не допустить доминирующего положения кого-то из производителей и роста цены. В частности, НКРЭКУ обладает правом регулировать пределы колебаний цен электроэнергии, то есть устанавливать «коридор» колебаний, что тоже не даст возможность повышения цены. А еще после открытия рынка планируется внедрить обязательную отчетность энергетических предприятий перед регулятором по стандартам REMIT, что исключает возможность манипулирования ценами и инсайдерской информацией.

«Для того чтобы „сдерживать аппетиты“ энергокомпаний, у нас есть АМКУ и НКРЭКУ. На них возложены функции отслеживать цену на рынке, условия договоров и, собственно, то, каким образом все это работает на практике. Кроме того, если будет зафиксирован сговор на рынке, если будет зафиксировано завышение цен, то устанавливаются штрафы в размере 10% от ежегодного оборота компании. Если посмотрите на отчетность энергокомпаний и увидите их годовой оборот, то поймете: это страшные суммы штрафов. Поэтому я уверена, что генерирующие компании не будут идти по пути увеличения тарифов», — заявила в эфире телеканала NewsONE политический эксперт Светлана Кушнир.

Стоит также отметить, что недавно представители ЕС, ЕБРР, Европейского энергетического сообщества, Европейского инвестиционного банка и USAID в Украине выразили обеспокоенность торможением запуска нового рынка электроэнергии. Введение рынка электроэнергии поддержали также в Американской торговой палате, глава представительства Еврокомиссии в Украине Хьюг Мингарелли, Европейская бизнес-ассоциация.

По поводу опасений международных партнеров глава Кабмина Владимир Гройсман заявил, что опция переноса реформы не предусмотрена. Развеял он и сомнения насчет роста цен. «Закон о рынке электроэнергии был наработан вместе с нашими международными партнерами. Он принят парламентом и предусматривает введение рынка электроэнергии с 1 июля в соответствии со всеми международными стандартами. Поэтому сейчас во исполнение закона Минэнерго нарабатывает нормативную базу для его внедрения. Для меня очень важно, чтобы любые новации не привели к повышению цен на электроэнергию для людей», — сказал глава правительства.

Таким образом премьер-министр подтвердил, что есть все необходимые предпосылки для запуска рынка электроэнергии в запланированный срок. А осуществление реформы электроэнергетики станет важным шагом для создания в экономике Украины конкурентной рыночной среды.

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