Стиль жизни

Наступило время ретроградного Сатурна: что надо об этом знать и чего опасаться

Сатурн, который из-за его колец называют самой величественной планетой Солнечной системы, сейчас находится в ретроградном движении. Оно закончится лишь в сентябре. О том, что это значит для жителей Земли и как может отразиться на их повседневной жизни, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала астропсихолог Валентина Виттрок.

— Сатурн, находящийся в ретроградном движении, — всегда возращение к прошлому, — говорит Валентина, — к старым проблемам, нерешенным вопросам, не доведенным до логического конца проектам, не завершенным отношениям и устаревшим психологическим установкам. Если по какой-то причине вы что-то из этого перечня не доделали, оно постоянно будет задерживать вас и тащить назад, не давая идти вперед. По сути дела, период ретроградного Сатурна — возможность взять паузу, перевести дух и пересмотреть все вопросы, которые нам мешают и не дают развиваться. А уж дальше нужно действовать по ситуации — либо принимать какие-то меры, которые позволят их «реанимировать», либо закрывать их раз и навсегда и идти дальше — налегке.

- Влияние Сатурна ощущают на себе все без исключения?

- Все, но кто-то больше, а кто-то меньше. Особенно сильно влияние на тех, у кого в гороскопе находятся планеты, расположенные в градусах ретроградного Сатурна. Определить их наличие можно только с помощью астролога, который не только скажет, есть они там или нет, но и даст советы, которые помогут минимизировать негативное влияние.

Те, у кого в натальной карте ретроградный Сатурн не «засветился», его влияние почувствуют меньше, но это не значит, что его не будет совсем. Ретроградный Сатурн вернет в дальнее — или не очень — прошлое, грубо говоря, ткнув носом в то, что с тех пор и до наших дней тянется за вами «хвостом».

Например, на работе он даст возможность пересмотреть условия контракта, которые по какой-то причине перестали вас устраивать. Возможно, когда вы устраивались на эту должность, вам все подходило — и должностные обязанности, и оклад. Теперь же вы поработали, набрались опыта, а оценка вашего труда осталась на прежнем уровне, хотя вы можете рассчитывать на большее. И касается это как места на карьерной лестнице, так и зарплаты.

Конечно, для того, чтобы добиться желаемого, придется поработать над собой: например, научиться обсуждать щекотливые вопросы с начальством, отстаивать свои интересы, не просить, а требовать, говорить «нет». В этом смысле ретроградный Сатурн приносит не только проблемы, но и пользу — он учит необходимым вещам, которые вы раньше делать не умели.

— Значит, влияние Сатурна все же положительно?

— Есть и другая сторона его воздействия — задержки в самых разных отраслях жизни. Например, вы давно готовили интересный и важный проект, но, если его реализация намечена на период ретроградности Сатурна, будьте готовы к проволочкам и палкам в колесах, которые будут «вставлять» люди и обстоятельства. Выходов из сложившейся ситуации может быть два: либо заранее назначать воплощение проекта в жизнь, сверяясь с астрологическим календарем, либо подождите, пока планета вернется в директное — прямое — движение. Иногда на это требуется несколько месяцев — например, из нынешней петли Сатурн выйдет 18 сентября, то есть в течение лета серьезные дела положительного результата не дадут.

— Ретроградный Сатурн обращает внимание только на то, что не сделано?

— Иногда он указывает на то, что сделано, но пользы не принесло. Например, в какой-то жизненной сфере — на работе или в личной жизни — вы взвалили на себя непосильную ношу, с трудом ее тащите и при этом не чувствуете не только удовольствия, но и удовлетворения. Значит, что-то в вашей жизни идет не так, и вам срочно нужно это менять.

— Как повлияет движение планеты на мировые общественно-политические процессы?

— С прошлого, 2018 года Сатурн находится в своем родном знаке Козерога — в прямом движении он принесет земным знакам, куда помимо Козерога входят Телец и Дева, жизненные перемены, к которым приведут неожиданные обстоятельства. Поскольку Козерог отвечает за вертикаль власти — как говорится, сверху донизу, — деятельность Сатурна будет иметь непосредственное отношение к делам государственным: принятию долгожданных законов и важных решений, прежде всего, территориального толка. Возможен, переход спорных территорий, среди которых нужно назвать, прежде всего, Курильские острова, Каталонию, Крым и Донбасс, из одной зоны влияния в другую. Законы, которые будут приниматься в это время, с большой долей вероятности сначала несколько месяцев пролежат, что называется, под сукном. Впрочем, даже если они будут приняты, то пройдет энное количество времени — опять-таки до середины сентября, прежде чем они начнут действовать. Несмотря на то, что общество их очень ждет, но придется еще немного повременить.

— Как вести себя в период ретроградного Сатурна?

— Не стоит делать резких движений. В такое время могут испортиться отношения — как с начальством, так и внутри семьи. В первом случае рекомендую соблюдать субординацию, меньше спорить и — ни в коем случае! — не грубить. Вряд ли руководство отнесется к такой линии поведения с пониманием, скорее всего, вы просто останетесь без работы. Во втором — важно продемонстрировать гибкость: договариваться с близкими людьми, идти на взаимные уступки, достигать консенсуса. В противном случае период сатурнианской ретроградности пройдет, а отношения, возможно, уже не удастся восстановить.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» астропсихолог Валентина Виттрок рассказала, что с 9 апреля настало время ретроградного Юпитера, которое продлится до 11 августа. Чего стоит опасаться в этот период, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Астропсихолог ранее объяснила, как влияет на людей ретроградный Меркурий. В 2019 году таких периодов три: с 5 по 28 марта — его мы уже преодолели, затем с 8 июля по 1 августа и с 30 октября по 20 ноября. В это время желательно вносить коррективы в свою жизнь и деятельность.

Читайте также эксклюзивный астрологический прогноз «ФАКТОВ» для каждого знака зодиака.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter