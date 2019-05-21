Экс-глава Конституционного Суда Шевчук обжаловал свое увольнение

Политика

Бывший председатель Конституционного Суда Станислав Шевчук решил оспорить свое увольнение. Экс-глава КСУ подал иск в Окружной административный суд города Киева. Об этом Шевчук сам сообщил на своей странице в Facebook.

Шевчук будет добиваться, чтобы его увольнение признали незаконным. Вторым требованием указано «немедленно восстановить истца в должности судьи и председателя суда».

Адвокат Шевчука Андрей Федур убежден, что гипотетический выигрыш в суде не приведет к пересмотру или оспариванию других важных решений КСУ последних дней, например, приведение к присяге нового президента.

«Зеленского к присяге привел председатель Конституционного Суда. Точка. Рассмотрение жалобы Шевчука С.В. будет иметь последствия для него, а не избранного президента страны. Действующий президент Украины не будет участником этого дела в суде, даже как третье лицо», — считает адвокат.

Напомним, недоверие Шевчуку судьи Конституционного Суда выразили 14 мая. Комиссия по вопросам регламента и этики КС решила, что есть основания для увольнения председателя суда. Шевчуку вменяли в вину «незаконные распоряжения, политизацию КС, игнорирование прав судей, нарушение конституционных гарантий».

В тот же день судьи сменили своего председателя. Вместо Шевчука на пост председателя КСУ заступила Наталья Шаптала. На нее была возложена обязанность в качестве преседателя КСУ участвовать в церемонии инаугурации.

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