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Украина

Олег Сенцов дописывает книгу рассказов в российской тюрьме

15:35 21 мая 2019 20
Олег Сенцов
Инф. «ФАКТОВ»

У узника Кремля Олега Сенцова, который ровно пять лет тому назад был задержан оккупантами в аннексированном Крыму, скоро выйдет новая книга рассказов.

Об этом сообщает российская журналистка и правозащитница Зоя Светова, которой удалось поговорить с Сенцовым по телефону. «Сказал, что скоро выйдет новая книга его рассказов. Был бодр, подтрунивал надо мной, как всегда», — пишет Светова на своей страничке в социальных сетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», адвокат украинского политзаключенного в России Олега Сенцова Дмитрий Динзе рассказал, что его подзащитный восстанавливает свое здоровье после голодовки и набирает вес.

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