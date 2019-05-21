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Олег Сенцов дописывает книгу рассказов в российской тюрьме
У узника Кремля Олега Сенцова, который ровно пять лет тому назад был задержан оккупантами в аннексированном Крыму, скоро выйдет новая книга рассказов.
Об этом сообщает российская журналистка и правозащитница Зоя Светова, которой удалось поговорить с Сенцовым по телефону. «Сказал, что скоро выйдет новая книга его рассказов. Был бодр, подтрунивал надо мной, как всегда», — пишет Светова на своей страничке в социальных сетях.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», адвокат украинского политзаключенного в России Олега Сенцова Дмитрий Динзе рассказал, что его подзащитный восстанавливает свое здоровье после голодовки и набирает вес.
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