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Спорт

Украинские музыканты сыграют перед финалом Лиги чемпионов (видео)

16:12 21 мая 2019 64
Украинские музыканты сыграют перед финалом Лиги чемпионов (видео)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В субботу, 1 июня, в Мадриде пройдет финальный матч Лиги чемпионов, самого престижного клубного турнира Европы, в котором сыграют английские клубы «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».

«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ ПОЕДИНКА ФИНАЛА ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ.

И хотя представители отечественной премьер-лиги не добрались до решающей стадии турнира, да и украинских футболистов нет в составе обоих финалистов, без наших соотечественников, а точнее соотечественниц, поединок на новеньком стадионе «Ванда Метрополитано» не обойдется.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, перед стартом поединка гимн Лиги чемпионов исполнит украинский струнный квартет Asturia, в состав которого входят Вера Валиева (скрипка), Екатерина Головко (скрипка), Елена Москаленко (альт) и Мирослава Цыбка (виолончель).

«Это удивительно, что у нас есть возможность выступить за несколько минут до начала матча, который смотрят миллионы людей по всему миру. Это момент, который мы будем ценить всю оставшуюся жизнь, и мы с нетерпением ждем выступления», — передает слова Цыбки пресс-служба Европейского футбольного союза.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что звездным гостем финала Лиги чемпионов станет группа Imagine Dragons.

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