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Зеленского заподозрили в попытке объединить власть в одних руках: сделано важное заявление
Владимир Зеленский, заняв пост президента, способен сосредоточить государственное управление в одних руках. После того, как был анонсирован роспуск Верховной Рады и досрочные выборы, под контролем Зеленского могут оказаться сначала законодательная, а потом и исполнительная ветви власти. Такое мнение в своей колонке высказал обозреватель «ФАКТОВ» Ярослав Жаренов.
Чтобы подконтрольное правительство, Зеленскому понадобится большинство мандатов в Раде. Получить таковое вполне реально за счет партийцев «Слуги народа» — если удастся предварительно «протолкнуть» измененный закон о выборах. Суть правок уже публично озвучена и сводится к отмене «мажоритарки» и снижению проходного барьера с пяти до трех процентов голосов.
«Снижение проходного барьера — интересный ход: если более 5% способны набрать максимум 4−5 политсил, то 3% - это шанс для множества небольших партий, в том числе региональных. В результате в парламент могут пройти много мелких партий, а политсила „Слуга народа“ в таком случае способна сама стать большинством», — обращает внимание обозреватель «ФАКТОВ».
Таким образом, с большинством голосов в Раде у президента появится возможность назначать лояльных министров, то есть под контролем окажется еще и исполнительная власть.
«Нас ждет полная перезагрузка власти, включая парламент и правительство. Зеленский вполне способен сосредоточить власть фактически в одних руках», — подытожил Жаренов.
Чего ждать украинцам от досрочных парламентских выборов, читайте в статье «ФАКТОВ» «Нас ждет шоу: зачем Зеленскому блицкриг с роспуском Рады и что будет дальше?».
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