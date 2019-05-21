Откуда такие цифры? В указе Зеленского о роспуске Рады нашли интересный момент

Политика

Ведущие социологи не понимают, откуда президент Владимир Зеленский взял данные о «четырех процентах доверия» к Верховной Раде. Также осталось неясным, почему именно показатель в «четыре процента» стал точкой невозврата, и был издан указ о роспуске парламента. Еще интереснее было бы узнать, почему президент распускает Раду, но никак не трогает структуры, к которым доверие еще ниже. Неудобные вопросы озвучила социолог, директор фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина, проанализировав аргументы Зеленского за роспуск парламента.

«У меня вопрос: откуда взялись 4%? Последние замеры рейтингов доверия к институтам, которые нашла — в опросе „Рейтинга“ (февраль-2019): в основном и полностью доверяют Верховной Раде 12%. Конечно, 12% - это тоже маловато. Но не 4%!» — отмечает Бекешкина.

Социолог напоминает, что украинцы более-менее доверяли Раде лишь в первое время после ее избрания. Уже через год после выборов полное доверие к Раде скатилось до 9,5% (опрос «ДемИнициатив» и КМИС).

«То есть, по этой логике, распускать Верховную Раду надо было уже через год после избрания?» — задается вопросом социолог.

Бекешкина напоминает, что у других государственных институтов доверие на том же уровне, что и у Рады. Точно такой же низкий показатель доверия характерен для судов. Так и осталось загадкой, почему мишенью был выбран парламент, а не другие структуры.

«Так давайте все и всех распустим, „до основанья, а затем …“ Но возвращаюсь к своему вопросу: откуда взялись 4%? И при чем здесь Конституция?» — недоумевает социолог.

Напомним, 21 мая Владимир Зеленский подписал указ о роспуске парламента. Датой досрочных выборов выбрано 21 июля. Зачем Зеленскому понадобились такие радикальные меры, анализирует обозреватель «ФАКТОВ» Ярослав Жаренов в статье «Нас ждет шоу: зачем Зеленскому блицкриг с роспуском Рады и что будет дальше?».

А социолог Ирина Бекешкина в интервью «ФАКТАМ» спрогнозировала, кто останется в выигрыше после следующих выборов в Раду. Читайте об этом в статье «Вакарчук отберет голоса у Порошенко, а у Зеленского возникнут проблемы».

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