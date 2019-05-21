В Украину вернулся Валерий Хорошковский

Политика

Во вторник, 21 мая, в Украину вернулся бывший глава СБУ и экс-вице-премьер-министр времен президентства Януковича Валерий Хорошковский.

Как сообщает программа «Схемы: коррупция в деталях», ссылаясь на три независимых источника, Хорошковский прилетел в Киев частным рейсом.

Напомним, Валерий Хорошковский покинул Украину в конце 2012 года. По данным СМИ, он проживал в Монако. Хорошковский владел контрольным пакетом компании Inter Media Group, в которую входит телеканал «Интер». Кстати, в это время генеральным продюсером на телеканале работал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

В феврале 2013 года украинские бизнесмены Дмитрий Фирташ и Сергей Левочкин приобрели у Хорошковского компанию Inter Media Group. Продавец объяснил этот шаг отсутствием возможности обеспечивать развитие группы. По его данным, сделка была заключена исходя из оценочной стоимости в $ 2,5 млрд.

С февраля 2015 года 100% акций телеканала «Интер» полностью контролируются и управляются компаниями, собственниками которых являются Фирташ и Левочкин.

Между тем, как сообщает «Левый берег», к возвращению в Службу безопасности Украины готовится генерал Андрей Кмита, занимавший во времена руководства Службой Хорошковского должность главы Департамента контрразведывательной защиты экономики и считавшийся довольно близким к Хорошковскому человеком. Предполагается, что Кмита может занять должность заместителя или даже первого замглавы СБУ.

Издание пишет, что целый ряд не связанных между собой источников указывает на высокую вероятность назначения на должность главы СБУ Ивана Баканова, руководителя предвыборного штаба Владимира Зеленского.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали большое интервью с Валерием Хорошковским, в котором он рассказал о причинах отъезда из Украины и намерении вернуться в большую политику.

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