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Перед свадьбой Потап и Настя Каменских отгуляли на дне рождения друга (фото)
Популярная звездная пара Потап и Настя Каменских, которые якобы готовятся к свадьбе 23 мая, отгуляли на дне рождения своего друга и коллеги Алексея Завгороднего, солиста группы «Время и Стекло» Позитива. Певцу и музыканту исполнилось 30 лет. По этому поводу он собрал друзей на неоновую вечеринку.
На вечеринке отгуляли и Потап с Настей, которая показала в сети несколько ярких фото. На них звезда позирует в салатовом мини-платье, подчеркивающем ее соблазнительную фигуру и стройные ножки. На снимках певица обнимает именинника и не позирует рядом с Потапом.
Свой модный образ показала в Instagram и Надя Дорофеева. Она выбрала для вечеринки короткие джинсовые шорты и неоновую майку.
Напомним, в последнее время в сети обсуждают будущую свадьбу Потапа и Насти. СМИ сообщили о том, что торжество состоится в Киеве 23 мая. Звезды стараются держать все в тайне, но в сети появляются все новые детали. Пишут, что подружкой невесты будет бывшая жена Потапа Ирина Горовая. Также в распоряжении прессы оказались зашифрованные пригласительные на свадьбу.
Потап и Настя сообщения о свадьбе не комментируют. Певица ранее заявила о том, что не хотела бы видеть журналистов на торжестве. А Алексей Потапенко ушел от ответа, отметив, что 23 мая — день черепахи.
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— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!