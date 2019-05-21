Из-за выборов Верховная Рада соберется на экстренное заседание

Политика

В ответ на настойчивые требования Владимира Зеленского председатель Верховной Рады Андрей Парубий созвал внеочередное заседание парламента. Вместо работы в комитетах и фракциях, 22 мая депутаты соберутся в сессионном зале. Заседание назначено на 12.00.

Главный вопрос повестки дня — досрочные выборы Верховной Рады, которые Зеленский назначил на 21 июля, а также финансирование этих выборов. Президент Зеленский потребовал на заседании рассмотреть изменения в законы о выборах нардепов и в закон «О публичных закупках».

Зачем Зеленскому блицкриг с роспуском Рады и чего ожидать Украине, читайте в эксклюзивном материале «ФАКТОВ». Также «ФАКТЫ» опросили политических экспертов, законно ли президент распускает Верховную Раду и кто войдет в новый созыв. Политологи полагают, что некоторые депутаты будет подавать в Конституционный суд, но перевыборы это не остановит.

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