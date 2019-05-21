Сеть итальянских ресторанов знаменитого Джейми Оливера разорилась

Мир

Во вторник, 21 мая, работники сети итальянских ресторанов Джейми Оливера (на фото в заголовке), придя на работу, обнаружили, что двери этих заведений закрыты. Рестораны окончательно разорились. По данным британских СМИ, общая сумма долга сети составляет на сегодняшний день 91 миллион долларов. Без работы остались не менее 1 300 человек в разных странах.

Сотрудники ресторана в Бирмингеме утверждают, что получили извещения об увольнении в связи с закрытием заведения по электронной почте за 30 минут до начала рабочего дня. Один из них, попросив британских журналистов не называть его имя, подчеркнул: «Я по-настоящему зол на Джейми. Ему уж точно не придется искать новую работу и ломать голову, как оплатить счета за жилье».

Оливер, всемирно известный повар, телеведущий и автор многочисленных кулинарных книг, открыл сеть итальянских ресторанов в 2008 году. Поначалу эти заведения пользовались большой популярностью и приносили ему неплохой доход. Сеть росла как на дрожжах. Однако затем начались серьезные проблемы. В 2017 году убытки сети составили 25 миллионов долларов. Джейми закрыл 18 ресторанов и уволил 600 человек.

Это не помогло. Тогда он взял кредиты на общую сумму 47 миллионов долларов. Эти деньги, по всей видимости, были использованы не слишком эффективно. В конце 2017 года Оливеру пришлось закрыть четыре заведения Union Jack Piazzas в Лондоне. В 2018 году он не смог вовремя расплачиваться с поставщиками мяса в еще одну свою сеть — стейк-хаусы Barbecoa. Сейчас, в мае 2019 года, закрываются также заведения Оливера под общей вывеской Fifteen.

И все же итальянские рестораны до сих пор были главной и наиболее развитой частью кулинарной империи Оливера. Поэтому их закрытие наверняка очень больно ударит по репутации талантливого повара.

Администратор, работавший в одном из закрывшихся ресторанов, считает, что Джейми сам виноват в случившемся. «Он и его советники рассчитывали получать сверхприбыли, не вкладывая большие деньги в развитие бизнеса. Думали выехать на популярности Оливера. Поначалу все шло так, как они хотели. Клиенты действительно шли на имя. И были готовы платить по 100 фунтов за ужин с человека даже без учета алкоголя. Рестораны были с претензией на элитарность. Там можно было встретить знаменитостей. А потом Оливер стал открывать их повсюду, даже в маленьких городках или деревнях. Где же набрать на всех знаменитостей? Цены росли, а уровень обслуживания снижался. В последнее время мы превратились в этакий фастфуд под вывеской Джейми Оливера. Мне приходилось лично просить клиентов, которые уже поели, освободить столик для других. Это было крайне неприятно. Вы бы стали платить 100 фунтов в McDonalds?» — критикует уже бывшего босса администратор.

Сам Оливер винит во всем Brexit, который, по его мнению, еще не состоявшись, взвинтил цены на европейские продукты в Британии. И рестораторам пришлось тоже поднимать цены.

В его словах есть большая доля истины. За последние пару лет в Великобритании несут убытки прежде популярные сети ресторанов и кафе. ЭтоGiraffe, Ed’s Easy Diner, BRG, Prezzo, Byron, Gaucho, Carluccio’s, Gourmet Burger Kitchen. Часть из них уже закрылись. Другие сокращают количество заведений и персонал.

О своих проблемах Джейми Оливер откровенно рассказал в эксклюзивном интервью, которое «ФАКТЫ» опубликовали в феврале. Читайте: Я сделал поварское искусство более демократичным, за что меня не любят шеф-повара, — Джейми Оливер.

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