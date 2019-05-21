Брови: новые тренды (фото)

Стиль жизни

Лето на пороге, а с ним приходят и новые тренды во всем. И в частности, в макияже. Брови — визитная карточка женщины. Сегодня им уделяется особое внимание. Ухоженные брови, как и маникюр, могут многое рассказать об их обладательнице. Стилисты считают, что цвет бровей должен совпадать с цветом отросших волос у корней. Впрочем, неухоженные — тоже. Именно поэтому женщины стремятся регулярно посещать бровиста и приводить свои брови в порядок. Тренды на брови постоянно меняются, представления о красоте совершенствуются. И за этими тенденциями очень важно следить, чтобы не выглядеть, по крайней мере, нелепо. Ранее стилист-визажист рассказала «ФАКТАМ», что густые широкие брови уже не в тренде. Ухоженные брови, по мнению многих стилистов, сегодня играют в образе женщины такую роль, что их даже называют главным «аксессуаром» сезона.

О том, какие брови сегодня в тренде, «ФАКТАМ» рассказала бровист, многократный победитель международных и всеукраинских чемпионатов в номинации Brow Artist, судья престижных профессиональных конкурсов Ксения Окис. В 2018 году Ксения Окис стала лучшим бровистом Украины по версии престижной в бьюти-индустрии премии Stella International Beauty Awards. В числе ценителей ее таланта немало известных модниц.

— Безусловный тренд — «пушистые», не графичные, не слишком темные брови, — рассказывает Ксения Окис. — В моде — естественность и натуральность. В антитренде тонкие черные брови.

*В моде естественность и натуральность

— А что делать женщинам, у которых они такие от природы?

— Доверьтесь профессиональному бровисту. С такими бровями придется поработать. Оставлять их в первозданном виде не стоит.

— Как правильно подобрать форму бровей?

— Посоветуйтесь со специалистом. Ведь исправлять форму гораздо сложней, нежели правильно подобрать изначально. Что касается выбора цвета бровей, он зависит от цветотипа. Важно, чтобы брови вам шли. Тренд 2019 года — groomed: это ухоженные брови, которые кажутся широкими и пушистыми за счет того, что волоски правильно зачесаны — по направлению роста волос. Сегодня мода на более прямые брови без излома. В иных случаях он может придавать лицу удивленный вид. Излом сейчас не актуален.

— Какие типичные ошибки в оформлении бровей вы наблюдаете?

— Во-первых, слишком темные брови. Во-вторых, когда кончик брови смотрит вниз, находится ниже основания брови. В таком случае выражение лица девушки становится печальным.

*Тренд 2019 года — groomed. Это ухоженные брови, которые кажутся широкими и пушистыми за счет того, что волоски правильно зачесаны — по направлению роста волос

— Правда, что сейчас актуальны неидеальные брови? И это еще один аргумент в пользу натуральности и естественности.

— Да, в тренде легкая небрежность. Хорошо смотрятся брови, зачесанные наверх, так называемые «соболиные».

— Одно время модные журналы писали о тренде «монобровь», когда лишние волоски на переносице не убираются. Это еще актуально?

— Нет.

— Какие технологии коррекции бровей сегодня используются? Возможно, предлагается что-то новое?

— По-прежнему применяются пинцет, нить (тридинг), воск или сахар. Сейчас в моду вновь вошла восковая процедура удаления лишних волосков. А вот от лазерной коррекции бровей врачи советуют воздержаться.

*Сегодня в моде более прямые брови, без излома

— Зачастую блондинки сейчас не красят брови. Как вы относитесь к этому?

— Это допустимо. Важно, чтобы брови при этом были ухоженными.

— В парикмахерском искусстве сегодня популярны трафаретные рисунки на волосах. А на бровях?

— Подобный декор на бровях был в моде в прошлом году.

— А как насчет цветных бровей? Читала о «радужных» расцветках и таких креативных, к примеру, как цвет свежескошенной травы. Также зарубежные стилисты предлагают делать летом цветным кончик брови. Иногда девушки украшают брови стразами.

— Это все подиумные варианты, не для повседневности.

— Как можно быстро, при необходимости, отрастить брови?

— Для этого нужно пройти специальный курс ухода за бровями с помощью масел.

— А как лучше ухаживать за бровями летом?

— Рекомендую увлажнять специальным маслом с защитным эффектом. Оно способствует регенерации и росту новых волосков и убережет их от выгорания на солнце. Также послужит хорошей защитой от воздействия морской воды, которая делает волосок жестким.

*Ксения Окис: «Я очень люблю то, чем занимаюсь, и постоянно совершенствуюсь в профессии»

— Какие брови делают женщину моложе, а какие добавляют годы?

— Не стоит окрашивать брови в серый, графитовый цвет. Он способен «проявить» морщинки, которые не были особо заметны до этого. Добавят возраста и слишком темные оттенки, графичные линии.

— Случалось, что брови изменяли жизнь женщины?

— Да, такая история была. Одна моя клиентка любила черные, тонкие, графичные брови. А однажды, собираясь на свидание, захотела что-то в своем образе изменить. И я ей посоветовала сделать брови более широкими и мягкими по цвету. Для нее это было не очень привычно, но ей понравилось. А, придя ко мне в следующий раз, девушка поведала, что ее парень сказал ей: «Я думал, что ты очень строгая, а ты такая нежная и мягкая». Спустя время они поженились. Сегодня в их семье подрастает двое детей.

— Прекрасная история! К слову, а как посоветуете ухаживать за бровями мужчинам? У многих слишком густые, взъерошенные брови.

— Рекомендую раз в месяц делать коррекцию, прореживание и тонирование.

— Ксения, как вы стали стилистом по бровям?

— Я училась на юридическом факультете университета. А в свободное время посещала курсы визажа. Планировала освоить техники макияжа для себя. А потом решила стать профессиональным визажистом. После обучения начала практиковать. Через полгода приняла решение специализироваться на оформлении бровей. Занимаюсь этим уже шесть лет.

— Что вас вдохновляет на создание красоты?

— Моя семья и коллектив. Они для меня опора и поддержка. Я очень люблю то, чем занимаюсь и постоянно совершенствуюсь в профессии, придумываю что-то новое, необычное и воплощаю это в жизнь.

Ранее известный нейл-стилист рассказал «ФАКТАМ» о новых трендах в маникюре.

Фото из альбома Ксении Окис

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