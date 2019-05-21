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Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо прошлись в обнимку по красной дорожке в Каннах (фото, видео)
Во вторник, 21 мая, на 72-м Каннском международном кинофестивале состоялась мировая премьера фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Картина считается одним из главных претендентов на призы фестиваля. Главные роли в ней исполнили суперзвезды Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо. Оба актера присутствовали на премьерном показе, что вызвало небывалый ажиотаж. Такого столпотворения Канны не видели уже давно.
Как уже сообщали «ФАКТЫ», фильм снят на основе реальных событий, которые происходили в Лос-Анджелесе в 1969 году. Тогда банда Чарльза Мэнсона совершила несколько громких убийств в богатых районах города. В числе жертв оказалась известная актриса Шэрон Тейт. 26-летняя жена режиссера Романа Полански была на девятом месяце беременности. Сам Полански в тот роковой вечер был в отъезде. Шэрон принимала в их доме гостей. Члены банды Мэнсона ворвались к ней и убили всех, кто был на вечеринке, включая Тейт и ее еще неродившегося ребенка…
Роль Шэрон в фильме Тарантино играет известная актриса Марго Робби. Она уже снималась вместе с Ди Каприо в картине Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит».
А вот сам Леонардо и Брэд Питт играют вымышленных персонажей. Ди Каприо — это актер, теряющий популярность, а Питт — каскадер, который выполняет за него трюки.
Тарантино спешил закончить монтаж «Однажды в Голливуде», чтобы ее успели включить в основной конкурс Каннского фестиваля. Это ему удалось. Напомним, Канны в 1994 году принесли Квентину мировую славу. Его «Криминальное чтиво» тогда получило «Золотую пальмовую ветвь». Возможно, новому фильму Тарантино удастся повторить тот успех.
Красная дорожка возле Дворца фестивалей собрала множество знаменитостей, которые жаждали увидеть первыми «Однажды в Голливуде». Вот самые яркие фотографии этого незабываемого вечера.
Ранее «ФАКТЫ» подробно сообщали о премьерных показах в Каннах фильмов «Боль и слава» Педро Альмодовара, «Рокетмен», «Мертвые не умирают» Джима Джармуша.
Фото Getty Images
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