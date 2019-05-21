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Тысяча пассажиров застряла в тоннелях метро: подробности ЧП в Москве (фото, видео)

22:48 21 мая 2019 1072
метро
Инф. «ФАКТОВ»

В метро Москвы из-за поломки тысяча двести человек оказались заблокированными в вагонах поездов. Эвакуация началась лишь спустя два часа. Пассажиры опубликовали фото и видео из эпицентра событий.

Из двух поездов людей вывели и сопроводили на платформу. Для пассажиров третьего поезда подогнали исправный состав, пересадили в вагоны и отвезли на станцию. В метрополитене утверждают, что обошлось без пострадавших.

метро

Три состава, полные пассажиров, застряли в тоннеле между станциями «Шелепиха» и «Хорошевская». Сломавшийся поезд пытались отбуксировать, но первые попытки оказались неудачными. Сотни пассажиров, которым не повезло уехать вовремя, толпились на станциях. Из-за инцидента интервалы в графике поездов стали более длительными.

По предварительным данным, причиной аварии стало падение напряжения в контактном рельсе.

Напомним, в апреле на станции московского метро случился пожар, перрон затянуло дымом.

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