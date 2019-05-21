«Ворскла» возглавила гонку за Кубок престижа: видеообзоры матчей

Спорт

Во вторник, 21 мая, состоялись поединки 30-го тура чемпионата Украины в мини-турнире команд, сражающихся за 7--12-е места.

Чемпионат Украины. 30-й тур

«Десна» — «Ворскла» — 0:1 (Петрович, 31).

«Черноморец» — «Карпаты» — 3:1 (Вильхамссон, 9, Павлов, 75, Рыжук, 83 — Мякушко, 74, с пенальти).

«Арсенал-Киев» — «Олимпик» — 1:1 (Танковский, 31 — Диейе, 25). На 54-й минуте удален Г. Пасич («Олимпик»).

Полтавская «Ворскла» благодаря успеху в Чернигове довела свою беспроигрышную серию при Виталии Косовском до шести встреч, возглавив гонку за Кубок престижа.

Борьбу за «выживание» в премьер-лиге продолжают три клуба. Прижатый к стенке «Черноморец» (в случае поражения и успеха «Арсенала» «моряки» досрочно вылетели бы из премьер-лиги) обыграл в Одессе одного из самых неудобных своих соперников — «Карпаты». Первый домашний успех команды Ангела Червенкова с декабря прошлого года.

Шансом сохранить трехочковый отрыв от аутсайдера на столичной динамовской арене не воспользовался «Арсенал-Киев». Почти тайм играя в большинстве, подопечные Игоря Леонова не смогли сломить сопротивление «Олимпика».

Положение команд:

1—6-е места

1. «Шахтер» — 76 очков;

2. «Динамо» — 65;

3. «Александрия» — 48;

4. «Мариуполь» — 39;

5. «Заря» — 39;

6. «Львов» — 33;

7—12-е места

7. «Ворскла» — 41;

8. «Десна» — 38;

9. «Олимпик» — 32;

10. «Карпаты» — 29;

11. «Арсенал-Киев» — 26;

12. «Черноморец» — 25.

Бомбардиры: 19 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 15 — Виктор Цыганков («Динамо»); 14 — Марьян Швед («Карпаты»); 9 — Бруно Дуарте («Львов»), Марлос («Шахтер»), Евгений Банада («Александрия»), Сергей Вакуленко («Арсенал-Киев»).

В 30-м туре чемпионата Украины также сыграют: (1—6-е места) «Львов» — «Заря», «Мариуполь» — «Александрия», «Шахтер» — «Динамо» (22 мая).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть матч «Шахтер» — «Динамо».

Фото ФК «Десна»



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