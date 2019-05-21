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«Ворскла» возглавила гонку за Кубок престижа: видеообзоры матчей
Во вторник, 21 мая, состоялись поединки 30-го тура чемпионата Украины в мини-турнире команд, сражающихся за 7--12-е места.
Чемпионат Украины. 30-й тур
«Десна» — «Ворскла» — 0:1 (Петрович, 31).
«Черноморец» — «Карпаты» — 3:1 (Вильхамссон, 9, Павлов, 75, Рыжук, 83 — Мякушко, 74, с пенальти).
«Арсенал-Киев» — «Олимпик» — 1:1 (Танковский, 31 — Диейе, 25). На 54-й минуте удален Г. Пасич («Олимпик»).
Полтавская «Ворскла» благодаря успеху в Чернигове довела свою беспроигрышную серию при Виталии Косовском до шести встреч, возглавив гонку за Кубок престижа.
Борьбу за «выживание» в премьер-лиге продолжают три клуба. Прижатый к стенке «Черноморец» (в случае поражения и успеха «Арсенала» «моряки» досрочно вылетели бы из премьер-лиги) обыграл в Одессе одного из самых неудобных своих соперников — «Карпаты». Первый домашний успех команды Ангела Червенкова с декабря прошлого года.
Шансом сохранить трехочковый отрыв от аутсайдера на столичной динамовской арене не воспользовался «Арсенал-Киев». Почти тайм играя в большинстве, подопечные Игоря Леонова не смогли сломить сопротивление «Олимпика».
Положение команд:
1—6-е места
1. «Шахтер» — 76 очков;
2. «Динамо» — 65;
3. «Александрия» — 48;
4. «Мариуполь» — 39;
5. «Заря» — 39;
6. «Львов» — 33;
7—12-е места
7. «Ворскла» — 41;
8. «Десна» — 38;
9. «Олимпик» — 32;
10. «Карпаты» — 29;
11. «Арсенал-Киев» — 26;
12. «Черноморец» — 25.
Бомбардиры: 19 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 15 — Виктор Цыганков («Динамо»); 14 — Марьян Швед («Карпаты»); 9 — Бруно Дуарте («Львов»), Марлос («Шахтер»), Евгений Банада («Александрия»), Сергей Вакуленко («Арсенал-Киев»).
В 30-м туре чемпионата Украины также сыграют: (1—6-е места) «Львов» — «Заря», «Мариуполь» — «Александрия», «Шахтер» — «Динамо» (22 мая).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть матч «Шахтер» — «Динамо».
Фото ФК «Десна»
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!