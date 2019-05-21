В Украине создан необычный боевой робот: что известно о «Ласке» (видео)

Украина

Специалисты отечественной оборонки создали нового колесного боевого робота для огневой поддержки подразделений в бою, а также для транспортировки боеприпасов и раненых. Новинка под названием «Ласка» была представлена на выставке, организованной «Лигой оборонных предприятий Украины», пишет «Апостроф».

«Ласка» представляет собой небольшой бронированный автомобиль, построенный на раме квадроцикла. Официальное название машины — «Беспилотная роботизированная платформа «Ласка 2.0».

«Это многофункциональная платформа — она может быть как боевой, так и транспортной, выполнять функции разведки, защиты периметра, перевозить боеприпасы и раненых», — пояснил" руководитель департамента по беспилотным технологиям Сергей Румянцев.

Перевозить что-либо «Ласке» позволяет конструкция корпуса — «крыша» у аппарата совершенно плоская, а боевые функции выполняются при помощи 7,62-мм пулемета ПКМ. Создатели позиционируют свое устройство, как средство огневой поддержки на уровне взвод-рота-батальон.

По словам Сергея Румянцева, «Ласка» перемещается с помощью обычного двигателя внутреннего сгорания, однако электронное оборудование — средства связи, радары и видеокамеры, благодаря которым робот может «видеть» окружающую обстановку, а также дистанционно управляться оператором, запитываются от аккумуляторов.

Перевозить что-либо роботу позволяет совершенно плоская «крыша»

Дистанционное управление роботом осуществляется с помощью WiFi на расстоянии до 2 км. Выполнять свои задачи в автономном режиме машинка может в течение суток.

Отмечается, что «Ласка» уже проходила испытания на танковом полигоне. До конца года планируются следующие испытания, после которых разработчики рассчитывают на заинтересованность со стороны военных. Также запорожское предприятие строит еще одного робота под названием «Скорпион». В отличие от «Ласки», «Скорпион» будет на гусеничном ходу, а предназначаться примерно для таких же целей, как и его колесный собрат. «Сейчас «Скорпион» находится в процессе сборки.

Ожидая заинтересованности со стороны военных, разработчики «Ласки» и «Скорпиона» больше рассчитывают на внешний рынок. Их вдохновляет пример беспилотного миниБТР «Фантом», созданного предприятиями госконцерна «Укроборонпром», который, по некоторым данным, вызвал интерес в арабских государствах. Сейчас «Фантом» существует уже в нескольких модификациях, предусматривающих установку даже ракетного вооружения.

В частных беседах, представители «Укроборонпрома» рассказывали «Апострофу», что рекомендовали специалистам «Инфокома» остановиться на транспортном варианте «Ласки». Проблема заключается в том, что наземным боевым беспилотным системам, в отличие от воздушных, пока не нашлось постоянного места в боевых порядках большинства армий мира. Опытный солдат на поле боя все еще более изобретателен и эффективен, чем управляемый на расстоянии аппарат.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в декабре прошлого года украинские военные показали своего «железного помощника», которого успешно применяют в районе проведения операции Объединенных сил. Благодаря тому, что у робота есть фонарик и прибор ночного видения, его часто используют для разведки и работы в зданиях. Радиус работы устройства — до километра по ровному ландшафту и до 300 метров, если это работа в здании. «Рукой» робот может поднять до 14,5 кг.

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