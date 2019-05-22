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Показывали, у кого длиннее и толще: в Бельгии прошел чемпионат владельцев шикарных бород и усов (видео)
Чемпионат мира по бороде и усам 2019 (World Beard and Moustache Championships 2019) в очередной раз прошел в городе Антверпен в Бельгии. Усачи и бородачи соревновались аж в 17-ти категориях, поражая своим внешним видом представительное жюри и восхищенную публику, пишет развлекательный портал.
Среди основных номинаций чемпионата — такие, как усы, частичная борода, полная борода, а они уже делятся на подкатегории. Так, есть подкатегория «борода в венгерском стиле» или «бородка мушкетера».
Трехдневное мероприятие также дает возможность женщинам показать свои творения в конкурсе, с номинациями за реалистичное и творческое демонстрирование искусственных бород и усов.
Конкурс впервые прошел в 2001 году в Германии, и с тех пор проводится в разных местах по всему миру каждые два года.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», перед «бородатым увлечением» не устоял и популярный украинский певец Олег Винник. Так, в начале года он отправился в Берлин, где у него есть дом и студия, чтобы записать новые песни и подготовиться к очередному гастрольному туру. При этом певец опубликовал в Instagram фото, которым удивил поклонниц. Винник отрастил бороду. Под снимком он, переделав слова хита «Вовчиця» спрашивает у поклонниц: «Бриться чи не бриться?».
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