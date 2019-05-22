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Жара: пышногрудая модель Ханна Палмер активно готовится к лету
Май оказался теплым не только в Украине, поэтому модель Ханна Палмер из Скоттсдейла (штат Аризона, США) решила активно подготовиться к летнему сезону и слетала на пару со своей подругой на один из островов в Карибском море.
«Творческим отчетом» о командировке в виде шикарных фото красотка поделилась в своем Instagram.
Видно, что девушка не теряла зря время на острове: просыпаясь утром в отеле, она применяла бикини для пляжа и различные летние наряды, занималась зарядкой.
Днем красотка окуналась в теплые воды Карибского моря, путешествовала по окрестностям и вовсю позировала для сопровождающей ее съемочной группы: даже во время отдыха Ханна находит пару часиков для работы.
Как известно, 20-летняя модель сотрудничает с американскими брендами часов и производителями купальников, а также спортивного инвентаря.
Также Палмер активно занимается спортом и участвует в различных конкурсах: к примеру, в 2018 году она участвовала в Maxim Cover Girl, заняв, к сожалению, не первое место. Но даже 34-я позиция девушки в рейтинге не расстроила ее фанатов — они продолжают читать и активно лайкать все ее посты.
В отличие от Ханны, не все модели могут себе отдыхать в горячие майские деньги: как писали «ФАКТЫ», британка Агнес Томас была вынуждена думать о благе человечества: она купила пластиковый прозрачный костюм и практически полуголая прогуливалась по улицам города, чтобы показать бесполезность такого наряда.
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