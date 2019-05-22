Жертва насилия: под Киевом педофил развращал 14-летнюю девочку в лесополосе

Происшествия

23-летний житель села Поправка Белоцерковского района Киевской области пригласил на прогулку незнакомую несовершеннолетнюю 14-летнюю девушку. Когда пара возвращалась домой, юноша набросился на свою попутчицу в лесополосе возле села и вступил с ней в половую связь. Об этом сообщили в прокуратуре Киевской области.

Возвратившись домой, девочка рассказала о случившемся матери, и та обратилась с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.

«Указанные сведения были внесены в Единый государственный реестр досудебных расследований и начато уголовное производство», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время личность установлена, мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 155 УК Украины (половая связь с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенная взрослым) и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

Досудебное расследование данного уголовного производства продолжается.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Великобритании девушку на протяжении лет изнасиловали более ста мужчин.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter