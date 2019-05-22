Едрид Мадрид: выдача Испании главы одного из мощных воровских кланов Таро может не состояться

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Промышленный райсуд российского города Оренбурга продлил срок содержания «вора в законе» Тариела Ониани (Таро) под стражей до 8 октября. Об этом пишет Primecrime.

Как известно, он был задержан как лицо без гражданства и на основании международного уведомления о розыске и аресте сразу после своего освобождения из колонии особого режима № 6 «Черный дельфин» 9 апреля. Соль-Илецкий районный суд Оренбургской области в тот же день арестовал «законника» на 40 дней до 19 мая.

В Испании Ониани обвиняется в отмывании денег и создании преступного сообщества, действовавшего с 1995 по 2005 год. Прокуратура Королевства требует для «законника» 8,5 лет тюрьмы и штраф в размере 50 млн евро.

Однако, по данным неназванных источников, теперь силовики ставят под сомнение вероятность передачи Таро испанцам.

Накануне освобождения «законника» уже было известно о его депортации, так как еще летом прошлого года его уведомили о нежелательности пребывания на территории РФ. К тому же, как стало известно, еще в 2010 году ФМС признала незаконным получение Ониани российского гражданства. Российский паспорт он получил в 2006 году на основании прописки в Татарстане на 6 февраля 1992 года (по закону, вне зависимости от места рождения, лица, которые на эту дату постоянно проживали в Российской Федерации, имели право на получение гражданства). Однако проверка показала, что запись в домовой книге о прописке Ониани в Бугульминском районе Татарской АССР была внесена задним числом.

В связи с этим в окружении самого Таро рассчитывали, что его передадут Грузии, откуда он родом, а оттуда он смог бы сразу же вылететь в третью страну — скорее всего, в Турцию. На это представители его клана рассчитывают и сейчас. Тем более, что как показывает практика, Россия крайне редко выдает Испании подозреваемых, тем более таких крупных, как Таро. Ведь подобное уже произошло в 2006 году после его успешного бегства из Испании, когда в отношении него уже был выписан ордер на арест.

В 2009 году он был задержан в Москве по обвинению в похищении бизнесмена и вымогательстве. Спустя год Хамовнический суд столицы приговорил «вора в законе» к 10 годам заключения. С учетом времени, проведенного под стражей во время следствия, Таро должен был выйти на свободу 11 июня 2019 года. Однако ему удалось через суд добиться сокращения срока наказания до 9 лет и 10 месяцев.

Базирирующиеся главным образом в Турции «кутаисский» и «сухумский» кланы, возглавляемые соответственно Таро и Мерабом Джангвеладзе (Мераб Сухумский), являются на сегодняшний день самыми мощными «воровскими» формированиями на постсоветском пространстве.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после того как Таро наконец окажется на свободе, обострится борьба за место «вора в законе № 1». До недавнего времени это звание закрепилось за Захарием Калашовым (Шакро Молодой). Но когда стало известно, что он надолго отправится в колонию, то летом прошлого года ему нашли замену в виде «вора в законе» Олега Шишканова (Шишкан). Сейчас в высших эшелонах криминального мира наблюдается некое затишье, чем и может воспользоваться Таро.

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