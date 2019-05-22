Представлены первые официальные снимки королевы Таиланда

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Свадьба короля Таиланда в начале мая перед церемонией коронации стала большим сюрпризом для публики. Маха Вачиралонгкорн сочетался браком с дамой по имени Сутхида, получившей три года назад звание генерала и два года занимавшей пост главы королевской охраны. О супруге Его Величества Рамы X было известно совсем немного, но на днях во дворце решили немного исправить ситуацию, пишет Hello!

Королевский дворец Таиланда представил 20 снимков королевы в разных нарядах, начиная с парадной военной униформы (белый китель с орденами) и заканчивая вечерним нарядом для королевских приемов.

Уточняется, что королева Сутхида родилась 3 июня 1978 года в Бангкоке. В прошлом работала стюардессой Thai Airways, в 2014 году получила должность заместителя начальника королевской службы безопасности. В 2016 году получила звание генерала, в 2017 году стала главой королевской охраны. Сочеталась браком с Его Величеством Маха Вачиралонгкорном 1 мая 2019 года. Коронация монарха состоялась 4 мая, и в тот же день Сутида была названа супругой короля, королевой-консортом.

На прошлой неделе правительством Таиланда было объявлено: с этого года день рождения королевы Сутхиды станет национальным праздником. В этот день будет проводиться традиционное подаяние нуждающимся и чествование отличившихся подданных.

Ранее день рождения королевы-матери Сирикит отмечался в Таиланде как государственный праздник 12 августа. Помимо официальных мероприятий в этот день женщинам было принято дарить подарки украшенные цветами жасмина — он считался цветком Ее Величества. Продолжат ли праздновать в Таиланде день рождения королевы-матери, пока неизвестно.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», король Таиланда Рама Х, Маха Ваджиралонгкорн, неожиданно женился несколько недель назад. Супругой 66-летнего короля стала генерал Сутида Тиджай, бывшая стюардесса авиакомпании Thai Airways. Теперь она получила официальный титул королевы. Во время церемонии Сутиде пришлось лежать на полу и молиться у ног короля.

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