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Представлены первые официальные снимки королевы Таиланда
Свадьба короля Таиланда в начале мая перед церемонией коронации стала большим сюрпризом для публики. Маха Вачиралонгкорн сочетался браком с дамой по имени Сутхида, получившей три года назад звание генерала и два года занимавшей пост главы королевской охраны. О супруге Его Величества Рамы X было известно совсем немного, но на днях во дворце решили немного исправить ситуацию, пишет Hello!
Королевский дворец Таиланда представил 20 снимков королевы в разных нарядах, начиная с парадной военной униформы (белый китель с орденами) и заканчивая вечерним нарядом для королевских приемов.
Уточняется, что королева Сутхида родилась 3 июня 1978 года в Бангкоке. В прошлом работала стюардессой Thai Airways, в 2014 году получила должность заместителя начальника королевской службы безопасности. В 2016 году получила звание генерала, в 2017 году стала главой королевской охраны. Сочеталась браком с Его Величеством Маха Вачиралонгкорном 1 мая 2019 года. Коронация монарха состоялась 4 мая, и в тот же день Сутида была названа супругой короля, королевой-консортом.
На прошлой неделе правительством Таиланда было объявлено: с этого года день рождения королевы Сутхиды станет национальным праздником. В этот день будет проводиться традиционное подаяние нуждающимся и чествование отличившихся подданных.
Ранее день рождения королевы-матери Сирикит отмечался в Таиланде как государственный праздник 12 августа. Помимо официальных мероприятий в этот день женщинам было принято дарить подарки украшенные цветами жасмина — он считался цветком Ее Величества. Продолжат ли праздновать в Таиланде день рождения королевы-матери, пока неизвестно.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», король Таиланда Рама Х, Маха Ваджиралонгкорн, неожиданно женился несколько недель назад. Супругой 66-летнего короля стала генерал Сутида Тиджай, бывшая стюардесса авиакомпании Thai Airways. Теперь она получила официальный титул королевы. Во время церемонии Сутиде пришлось лежать на полу и молиться у ног короля.
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