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Союз "Малороссии" и "Новороссии": Портников предрек Украине печальное будущее при Зеленском
Если Украина начнет на референдуме решать, нужен ли нам мир с Россией и какой ценой, то в перспективе это чревато расколом Украины. Идеи о мирном референдуме, озвученные соратником нового президента, это просто способ уйти от ответственности за антигосударственные решения. Об этом предупредил украинский журналист Виталий Портников.
«Чтобы не обвинили в измене — дадут проголосовать народу. Пусть народ сам себя предаст. И если Кремль действительно является частью этого плана — все получится… И не рассказывайте мне, что наши граждане за это не проголосуют. Проголосуют. Еще как», — констатирует журналист.
Портников прогнозирует, что выбранный новый курс Украине несет раскол и де-факто потерю государственности:
«Получим государство в государстве, будет смотреть российское телевидение, жить в „русском мире“ и голосовать на украинских выборах. И неформальные границы этого государства понемногу расширятся на весь восток и юг нашей страны. Вот вам и две Украины в одной, союз „Малороссии“ и „Новороссии“. А еще эта никому не нужная Галичина, забудьте. Так врастопырку и будем жить. Бедно. Но мирно».
По словам Портникова, в Украине пока не видно сил, которые могли бы удержать от роковой ошибки и заставить свернуть с неверного пути: «Политики остались бизнесменами, а граждане — наивными мечтателями, которые верят телевизору». Нет никого, кто мог бы остановить процесс.
«Нет политической элиты, нет народа. Просто никого. Никого, кто бы понял, что речь идет уже о реальном расколе страны, который может оказаться не за горами — слишком стремительно все развивается», — подытожил Портников.
Напомним, новоназначенный глава администрации президента Андрей Богдан сразу же после назначения выступил в телеэфире с резонансными заявлениями. Богдан предлагает, чтобы мирные договоренности с Россией утверждались гражданами на так называемом «народном референдуме». В России эти инициативы пока не комментировали, но Кремль последователен в своей позиции и продолжает утверждать, что не является стороной конфликта. Следовательно, и мирных переговоров Россия вести не собирается.
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