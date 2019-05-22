Указ Зеленского о роспуске Рады опротестуют в суде

Политика

Указ Владимира Зеленского о роспуске парламента будет оспорен в Конституционном суде. Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

«Печально и тревожно, что гарант Конституции Украины начинает свою деятельность в должности с грубого нарушения Конституции. Плохой знак», — отметил спикер парламента.

В то же время эксперты, опрошенные «ФАКТАМИ», уверены, что заявление в Конституционный суд досрочные выборы не остановит. Так, один из авторов Конституции Украины, профессор Виктор Мусияка предупреждает, что Конституционный суд не сможет быстро подготовить свое решение, а потому перевыборы состоятся в любом случае.

Политолог Богдан Петренко убежден, что обращение в Конституционный суд может не отменить, а лишь отсрочить досрочные выборы на пару недель.

Как эксперты оценивают законность указа, читайте в материале «ФАКТОВ» «Зеленскому будут мстить: законно ли президент распускает Верховную Раду и кто войдет в новый созыв».

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