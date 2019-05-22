Мир

Вырезанный из матки убитой матери мальчик впервые открыл глаза, но все еще остается в критическом состоянии. Об этом сообщает издание People. Как писали ранее «ФАКТЫ», 19-летняя Марлен Очоа-Лопес была задушена двумя женщинами — матерью и дочерью Клариссой и Дезире Фигероа. Они заманили Марлен к себе в дом, пообещав ей в интернет-переписке отдать бесплатно детскую одежду и коляску. После убийства Марлен Кларисса вспорола ей живот и вытащила ребенка. Однако мальчик не дышал. 46-летняя Фигероа обратилась в больницу, выдав себя за мать младенца.

Три недели спустя полиция вышла на след убийц и обнаружила тело Очоа-Лопес в мусорном баке у них на заднем дворе. Обе женщины арестованы. Задержан также бойфренд Клариссы, помогавший скрыть следы преступления. Как выяснилось, сама 24-летняя Дезире находится на четвертом месяце беременности. Старшая Фигероа (сын которой умер в 2017 году в возрасте 27 лет) заявила, что хотела завести еще одного ребенка, но не могла забеременеть, так как у нее были перевязаны маточные трубы. Тогда она разработала план, в течение которого она притворялась беременной, чтобы сбить с толку окружающих, а сама в это время подыскивала подходящую жертву — заранее заручившись помощью дочери в убийстве.

Мальчик, которого назвали Ядиэль, был передан под опеку его отца — Джованни Лопесу. Вдовец почти все свободное время проводит с сыном в больнице и надеется на чудо. У них с Марлен есть еще один сын — трехлетний Джошуа.

Хотя Джованни уже смог в первый раз посмотреть в глаза Ядиэлю, состояние ребенка все еще остается крайне тяжелым. Он не способен самостоятельно дышать и глотать. Не исключено, что ребенка придется отключить от системы искусственного жизнеобеспечения, но отец пока не готов к такому решению и хочет пробыть с ним вместе как можно дольше. «От всего моего сердца я продолжаю просить вас о помощи. Молитесь за моего сына», — призывает он в соцсетях.

Кларисса

Марлен

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