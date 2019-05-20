22 мая 2019

На прошлой неделе ''ФАКТЫ'' рассказали историю 6-летнего Максимки из Полтавы, страдающего аутизмом. Заболевание это проявилось у ребёнка не сразу. Лишь к двум годам родители начали замечать у малыша изменения в характере и поведении, вызвавшие их беспокойство. А вскоре мальчик и вовсе перестал произносить слова, стал агрессивным, замкнулся в себе.

Хождение по врачам долго ничего не давало. Пока, наконец, родителям Максимки не удалось познакомиться с педагогами специализированного детского центра, в котором обучение малышей навыкам жизни в обществе сопровождается их дружбой с двумя собаками, проживающими в этом центре. И золотистый ретривер Расан, и единственная в Украине собака-терапевт Леся помогают деткам с особенностями психического развития чувствовать себя увереннее и спокойнее.

Это просто поразительно. Беспородная дворняжка Леся, получившая травмы, в результате которых её задние лапы были парализованы, вернувшись после реабилитации к жизни, словно делится с малышами своим непростым опытом борьбы за полноценное существование. А ретривер Расан позволяет маленьким страдальцам вытворять с ним всё, что угодно, своим спокойствием и покладистостью устраняя любые проявления детской агрессии. И родители, и педагоги видят, как на их глазах курс лечения с участием в нём этих удивительных животных даёт невероятные результаты.

Вспомнил об этой истории именно сегодня не случайно. 22 мая отмечается день основания Международной федерации кинологов. В созданную больше ста лет назад организацию входят сейчас представители 91 страны. Утверждённые каждой страной собственные кинологические родословные взаимно признаны всеми членами организации. И теперь федерацией признаются 344 породы собак, классифицируемых в 10 основных групп.

Кстати, некоторые исследователи относят первое появление собак на земле к десятому тысячелетию до нашей эры. Самые древние кости собак были обнаружены в Азии. Едва ли не старейшей породой считают борзую, появление которой было зафиксировано 9 тысяч лет назад. Установлено, что собакам дано всего лишь за одну шестисотую (!) долю секунды безошибочно определять источник звука. При этом расстояние, на котором она слышит звук, в 4 раза превышает расстояние, доступное для человеческого слуха.

Первыми собаками (в привычном для нас смысле) были прирученные волки. Причём, в разных странах к собакам принято было относиться по-разному. Если, к примеру, мастиффов и датских догов могли использовать в настоящих сражениях и для защиты торговых караванов, то японских хин и пекинесов, наоборот, старались холить и лелеять. У них даже были собственные слуги. И, кроме того, собаки данных пород, считались прекрасным подарком для императоров и королей…

О собаках и их непростых порой отношениях с людьми можно было бы рассказывать бесконечно. Но, поскольку мы перед собой такой цели не ставили, то давайте ограничимся изложенным. И не забудем при этом пожелать нашим сегодняшним именинникам добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

Любите жизнь. И будьте любимы. Жизнью…