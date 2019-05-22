Паспортизация Донбасса и языковой закон: Макрон, Меркель и Путин поговорили об Украине

Мир

Во вторник, 21 мая, состоялись телефонные переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным. Главной темой беседы стала ситуация в Украине. Как заявили в Берлине, стороны обсудили будущее Минских соглашений.

Меркель и Макрон призвали Путина пойти навстречу новым украинским властям с целью разрешения конфликта в Восточной Украине. Елисейский дворец обнародовал заявление, в котором подчеркивается: «Настало время принимать решения, чтобы прекратить конфликт на востоке Украины, который лег тяжким бременем на отношения между Россией и Евросоюзом». Париж и Берлин считают, что Москва должна продемонстрировать «необходимые жесты, чтобы создать благоприятные условия, способствующие диалогу». Путин, со своей стороны, подчеркнул «безальтернативность Минских договоренностей как основы мирного урегулирования».

Далее канцлер Германии и президент Франции подвергли критике апрельский указ российского президента, который упростил процедуру предоставления гражданства РФ жителям самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР». Путин вновь заявил, что его решение носит «чисто гуманитарный характер». И тут же увел беседу в сторону — выразил недоумение, почему Совет Безопасности ООН отказался обсуждать закон об «исключительности украинского языка». Путин в очередной раз повторил, что этот закон противоречит Минским соглашениям.

Никаких конкретных решений лидеры трех стран по итогам переговоров не приняли. Не обсуждалась и возможная дата новой встречи в «нормандском формате». Напомним, ранее у Зеленского выступили за расширение данного формата за счет включения в переговорный процесс США и Великобритании на том основании, что они также являются участниками Будапештского меморандума, подписанного 5 декабря 1994 года на саммите Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Как известно, этот документ гарантировал Украине ее безопасность и территориальную целостность.

В тот же день, 21 мая, новый глава Администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что команда Зеленского рассматривает возможность вынести на всенародный референдум вопрос о заключении с Москвой мирных договоренностей, которые касаются конфликта на Донбассе.

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