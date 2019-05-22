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В Москве врачи спасают Вилли Токарева
В Москве госпитализирован известный певец Вилли Токарев — он попал в реанимацию. Ранее в России в тяжелом состоянии был госпитализирован писатель и публицист Дмитрий Быков.
Как сообщает «МЭШ», певец обратился к врачам с жалобами на здоровье. По результатам обследования были принято решение положить его в больницу. Однако после госпитализации его здоровье резко ухудшилось.
Осенью 2016 года Вилли Токарев собирался выступить в Киеве, однако его концерт отменили — певец побывал в оккупированном Россией Крыму.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», к 80-летнему юбилею Вилли Токарева в нашем издании выходило его эксклюзивное интервью «Рецепт изумительного борща с коньяком мне подарила шеф-повар ресторана в Конотопе».
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— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!