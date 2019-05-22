Итальянский тренер отсудил у «Челси» 10 миллионов евро

Спорт

Бывший наставник лондонского «Челси» итальянец Антонио Конте отсудил у клуба кругленькую сумму. Согласно информации издания The Times, арбитражный трибунал обязал «аристократов» выплатить тренеру 10,2 миллиона евро — это компенсация за досрочный расторжение контракта с 49-летним специалистом. Примечательно, что за время пребывания во главе клуба, с 2003 года, владелец «Челси» Роман Абрамович выплатил уволенным тренерам более 100 миллионов долларов.

Добавим, что Конте выиграл вместе с «Челси» премьер-лигу в сезоне-2016/2017, а также Кубок Англии-2017/2018, но покинул «аристократов» после окончания сезона-2017/2018, в котором команда заняла пятое место и не попала в Лигу чемпионов, и до сих пор остается без работы. Другой итальянец Маурицио Сарри, пришедший ему на смену, завоевал с лондонцами бронзу в нынешнем сезоне и вывел в финал Лиги Европы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что избитая боксером-чемпионом модель намерена отсудить 8 миллионов долларов.

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