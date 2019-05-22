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Стало известно, за какие партии готовы голосовать украинцы: свежие рейтинги
Социологи определили, как может выглядеть новый созыв парламента, если досрочные выборы состоятся 21 июля. В случае, если электоральные предпочтения не изменятся до дня голосования, у Владимира Зеленского есть все шансы получить большинство в новой Раде.
Исследование, проведенное социологической группой «Рейтинг» 16−21 мая, показывает: 58% опрошенных намерены на парламентских выборах искать альтернативу среди новых партий. 26% готовы проголосовать за политические силы, уже представленные в парламенте.
По результатам исследования, среди тех, кто собирается прийти на участки и определился с выбором, 43,8% готовы голосовать за партию Зеленского. При этом партия «Слуга народа» — лидер во всех макрорегионах.
Далее среди определившихся электоральные симпатии распределились следующим образом (с погрешностью 2,2%):
- «Оппозиционная платформа — За життя» — 10,5%;
- БПП Солидарность — 8,8%;
- «Батьківщина» — 7,3%;
- «Сила и честь» Игоря Смешко — 5,1%;
- «Голос» Святослава Вакарчука — 4,6%;
- Радикальная партия — 3,3%;
- Оппозиционный блок — 3,2%.
Полученные результаты позволяют определить будущую конфигурацию парламента. Если будет задействована существующая сейчас смешанная система, у партии Зеленского есть шанс получить 171 голос. Если же, как настаивает Зеленский, «мажоритарку» отменят, а проходной барьер снизят до трех процентов, у политсилы «Слуга народа» будет намного больше голосов в парламенте. Как и прогнозировал обозреватель «ФАКТОВ», у Зеленского есть возможность получить большинство в Раде (свыше 225 голосов).
Как политологи оценивают шансы партий пройти в новую Раду, читайте в материале «ФАКТОВ» «Зеленскому будут мстить: законно ли президент распускает Верховную Раду и кто войдет в новый созыв».
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