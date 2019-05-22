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Под Одессой проходят испытания украинских ракетных комплексов «Ольха» и «Нептун» (фото)
В среду, 22 мая, в прибрежной зоне и черноморской акватории Одесской области начались практические испытания — пуски ракетного комплекса «Ольха-М», а также «Ольха-Р». Также, по сведениям Совета национальной безопасности и обороны, ожидаются полеты ракетного комплекса «Нептун» ЖК-360МЦ с головкой самонаведения (ГСН).
ГСН будет тестироваться отдельно перед пусками, по программе испытаний на земле и в воздухе, во время установки на воздушной подушке (вертолет) с отработкой различных режимов по высоте, скорости полета и так далее.
Детали проведения испытаний не сообщаются. Известно, что во время полета ракет специалисты отработают различные режимы высоты и скорости. Для пусков ракет перекрыт район в Черном море.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что предварительный этап испытаний «Нептуна» проводился 5 апреля 2019 года на полигоне в Одесской области. В ходе испытания ракета пролетела 225 километров на разных высотах и изменяя траекторию полета.
Также «ФАКТЫ» рассказывали, что в Украине создали нового колесного боевого робота для огневой поддержки подразделений в бою, а также для транспортировки боеприпасов и раненых. Новинка под названием «Ласка» была представлена на выставке, организованной «Лигой оборонных предприятий Украины».
«ФАКТЫ» также писали, что после того, как в Украине неоднократно происходили ЧП с минометом «Молот», приводившие к гибели и ранению украинских военнослужащих, на Старокраматорском машиностроительном заводе разработали новый вид этого вооружения. 120-мм миномет называется «Бучарда».
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.