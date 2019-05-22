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- 13:51 Звездный украинский волейболист совершил впечатляющий прыжок в высоту
Звездный украинский волейболист совершил впечатляющий прыжок в высоту (видео)
21-летний украинский волейболист Олег Плотницкий, выступавший последние два года в чемпионате Италии за «Монцу», но после окончания сезона-2018/2019 перешедший в стан вице-чемпиона Италии «Перуджу», продемонстрировал удивительную прыгучесть. Находясь в расположении национальной сборной, Плотницкий на глазах изумленных партнеров по команде запрыгнул на мат, расположенный на высоте 165 сантиметров от пола.
«Есть новая высота. Работаем дальше», — написал спортсмен на своей странице в Facebook, прикрепив видео- и фотодоказательство.
Добавим, что рост самого Олега — 195 см, а высота атаки, согласно данным, размещенным на сайте «Монцы», — 345 см.
Примечательно, что для покорения высоты волейболист взял небольшой разгон. А вот в США тренер по кроссфиту Кевин Баня с места прыгнул на невероятные 163,67 см!
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стали известны соперники сборных Украины по волейболу на чемпионате Европы.
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