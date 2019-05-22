Мир

В Италии разбился автобус с российскими туристами (фото)

В среду, 22 мая, в Италии перевернулся автобус с иностранными туристами. По сведениям газеты Corriere della Sera, в нем находились 60 человек. Большинство из них — граждане Российской Федерации. Погибла женщина. Еще 15 человек получили травмы.

Посольство России в Италии подтвердило эту информацию. Как сообщает ТАСС, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Их доставили в больницу города Сиена.

Автобус вез туристов из Сиены во Флоренцию. Причина катастрофы выясняется. По предварительной версии, водитель не справился с управлением на скользкой после дождя дороге.

Местные экстренные службы сообщают, что ДТП произошло в 09:30 утра по местному времени. Автобус вылетел в кювет и перевернулся.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали об автокатастрофе с туристическим автобусом в Португалии. На острове Мадейра погибли 20 граждан Германии.

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