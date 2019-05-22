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Вышел финальный трейлер мультфильма «История игрушек 4» (видео)
Киностудия Disney обнародовала новый, финальный трейлер мультфильма «История игрушек 4». Анимационная лента выйдет в прокат уже в июне. В ней фигурирует старые, полюбившиеся зрителям герои — Вуди, Базз, Спиралька, Рекс и прочие их друзья-игрушки, а также новые персонажи — в том числе мотоциклист-каскадер Дюк, которого в оригинале озвучивает Киану Ривз. Также снова появляется отсутствовавшая в третьем фильме франшизы Бо Пип — возлюбленная Вуди.
По сюжету Вуди и его команда спасают Вилкинса — игрушку, которую сделала из обычной вилки их новая хозяйка Бонни. К этой девочке игрушки переходят в конце третьей части мультфильма, когда их предыдущий владелец Энди поступает в колледж. По задумке создателей фильма, друзья убеждаются в том, «каким большим может быть мир для игрушки».
Первый мультфильм «История игрушек» вышел в 1995 году, став самым кассовым фильмом года. Премьера третьей части, «История игрушек: Большой побег», состоялась в 2010 году.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что вышел первый трейлер фильма «Малефисента-2» с Анджелиной Джоли.
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