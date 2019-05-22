Наступил знак Близнецов: что это за люди и каких событий им ожидать

Стиль жизни

Со вступлением Солнца в новое созвездие зодиака в свои права вступает знак Близнецов — самый коммуникативный, общительный и приветливый во всем зодиакальном круге. Что представляют собой рожденные под ним люди и какие события ждут их в ближайшее время, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала астропсихолог Валентина Виттрок. (Ранее астропсихолог объяснила, чего следует опасаться в период ретроградного Сатурна.)

Близнецы — наравне с Весами и Водолеем — воздушный знак, а это говорит о том, что они — подвижны и переменчивы, — говорит Валентина. — Подобно их покровителю, ветру, который сегодня дует в одну сторону, а завтра — в другую. В результате Близнецы не только создают определенные неудобства окружающим, но и сами часто не могут определиться со своими стремлениями и желаниями, от чего и страдают, хотя никогда в этом не признаются. Они вообще очень чувствительные и ранимые натуры, скрывающие эти качества за маской мнимого равнодушия. Лучше всего о Близнецах когда-то написал Михаил Лермонтов, заметивший, что «в Печорине было два человека — один сидел, другой стоял».

— О Близнецах говорят, что они большие авантюристы.

— Но только в хорошем смысле этого слова. Они легки на подъем и с лету воспринимают любую новую идею. Близнецы любопытны и разговорчивы — молчание их пугает. Они не знают, что делать, если собеседник в течение минуты не отвечает на заданный ими вопрос. Им не о чем молчать, поэтому они пытаются всеми возможными способами заполнить возникшую пустоту. Созвездие Близнецов отвечает за руки и речь, поэтому его представители умны, ловки и общительны. Они легко могут найти общий язык с любым, даже самым сложным и закрытым, собеседником. Неудивительно, что из них получаются прекрасные журналисты, юристы и общественные деятели.

— Что характерно для женщин-Близнецов?

— Женщины-Близнецы — всегда праздник для окружающих, не зря известный астролог Сергей Вронский заметил, что мир без них — все равно что праздничное тесто без опары. Они обожают задавать мужчине, который находится рядом с ними, вопросы, на которые он не знает — или не может найти — ответа. В таких случаях мужчины чувствуют себя виноватыми, от чего женщины-Близнецы получают настоящее удовольствие. Они вечные кокетки, причем флиртуют, как правило, не ради цели, а ради процесса — именно он доставляет им наслаждение.

— Они счастливы в личной жизни?

— В молодости с интересом относятся к сексу, исследуя все его тонкости, но уже к тридцати годам начинают больше ценить духовную близость с партнером и состояние его финансов. Меркантильность — одно из качеств характера представительниц знака. Для женщин-Близнецов очень важно, как они выглядят в любой ситуации и в любое время суток, поэтому даже в ближайший магазин за хлебом они выходят при полном параде, продумав все детали своего туалета. В списке их приоритетов серьезные вещи могут находиться на последнем месте, а мелочи — на первом. Так, развод с мужем оставит Близняшку равнодушной, зато потеря любимой помады превратится в настоящую трагедию. Близнецы никогда не бывают удовлетворены любовью и дружбой, им всегда кажется, что с другим, еще незнакомым, человеком им будет лучше. Именно о них придумана поговорка: «Лучшие друзья женщины — бриллианты». Уж камни-то никогда не теряют свою ценность в их глазах. Любимая поза женщин-Близнецов — поза превосходства.

— Какие черты отличают мужчин этого знака?

— Мужчины-Близнецы — вечные революционеры и борцы с рутиной и скукой. Они один из самых креативных знаков зодиака: там, где другие представители сильного пола пойдут проторенными путями, Близнецы отбросят шаблоны и найдут неожиданные новаторские ходы, которые позволят им первыми достичь поставленной цели. Они всегда живут на повышенной скорости, не терпят никаких ограничений, а любое посягательство на свою свободу считают преступлением и оскорблением. В спутницы жизни мужчины-Близнецы выбирают таких же вольнолюбивых и склонных к экспериментам женщин, как они сами. Даму с консервативными взглядами вы не увидите рядом с Близнецом не при каких условиях. Они также являются типичными ловеласами, коллекционирующими разных женщин и находящими в каждой что-то новое и привлекательное. В таких случаях для них главное — вовремя остановиться, иначе их донжуанский список не закончится никогда.

— Что ждет представителей знака в ближайшее время?

— Нельзя сказать, что нынешний год будет для Близнецов особенно удачным: их небесный покровитель, Меркурий, расположился не самым лучшим образом, но это не повод для уныния. Хороший совет, который можно дать представителям знака, — не форсировать события. Если что-то не складывается, лучше отойти в сторону и немного подождать. Со временем все уладится само собой. Новые проекты успеха иметь не будут, поэтому имеет смысл продолжать те, которые были начаты ранее.

Все встречи, которые уготованы Близнецам звездами, принесут им пользу в разных отраслях жизни: люди, которые связаны с профессией, возьмут над ними покровительство, а парикмахер, к которому они совершенно случайно попадут, в течение долгих лет будет определять их стиль. Вероятны и изменения в личной жизни: по символическому дому брака Близнецов идет Юпитер, который кого-то приведет к разводу, а кого-то — к браку, как первому (именно в это время они могут встретить вторую половинку, которую тщетно искали прежде), так и повторному.

Ранее Валентина Виттрок составила гороскоп на неделю с 20 мая, рассказав, что Близнецов в этот период завалят работой, а Скорпион воплотит свою давнюю мечту.

Также в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» астропсихолог рассказала, что с 9 апреля настало время ретроградного Юпитера, которое продлится до 11 августа. Чего стоит опасаться в этот период, читайте на сайте «ФАКТОВ».



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