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Лучший бомбардир «Шахтера» Мораес не сыграет против «Динамо» (фото)
Форвард «Шахтера» Жуниор Мораес, недавно дебютировавший в сборной Украины, пропустит не только принципиальный матч 22 мая против «Динамо» (ранее он выступал за «бело-синих»), но и не сыграет в последних встречах сезона с «Мариуполем» и «Львовом».
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ «ШАХТЕР» — «ДИНАМО»
Родившийся в Бразилии нападающий выбыл из строя на месяц. Как сообщает официальный сайт ФК «Шахтер», после чемпионского поединка с «Зарей» (1:0) у 32-летнего футболиста диагностирован перелом двух ребер.
Правда, смущает один факт. Во вторник, 21 мая, Жуниор Мораес тренировался с «Шахтером», о чем свидетельствует фото на официальном сайте донецкого клуба (Мораес — второй слева). Со сломанными ребрами тренировался?
В любом случае, Жуниор Мораес раньше уйдет в отпуск и не поможет сборной Украины в поединках отбора к Евро-2020 с Сербией (7 июня) и Люксембургом (10 июня).
В текущем сезоне лучший бомбардир премьер-лиги (19 мячей) в 39 поединках во всех турнирах 26 раз поразил ворота соперников и отдал 12 голевых передач.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что УЕФА огласил важное решение по «делу Мораеса».
Фото ФК «Шахтер»
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..