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Не дождался горячей воды: в Хабаровске мужчина устроил "заплыв" в котловане (видео)
В Хабаровске (Российская Федерация) местный житель в знак протеста против отсутствия в доме горячей воды искупался в строительном котловане — этот процесс был снят на видео. Ранее в сеть выложили курьезное видео из республики Марий Эл (РФ), где правоохранители потеряли задержанного — он выпал из машины на полном ходу.
«Русский бунт, бессмысленный и фекальный! Житель Хабаровска, уставший две недели ждать горячую воду, в знак протеста совершил заплыв в заполненном грязной водой котловане у своего дома. В нормальной стране в этой жиже купались бы коммунальщики», — говорится в комментарии к видео.
Русский бунт, бессмысленный и фекальный!— Vitauskas (@Vitauskas_A) 22 мая 2019 г.
Житель Хабаровска, уставший 2 недели ждать горячую воду, в знак протеста совершил заплыв в заполненном грязной водой котловане у своего дома. В нормальной стране в этой жиже купались бы коммунальщики. Но ведь это Россия. Думаю, должно помочь! pic.twitter.com/C36TGZQncb
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