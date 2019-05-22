Мир

Не дождался горячей воды: в Хабаровске мужчина устроил "заплыв" в котловане (видео)

В Хабаровске (Российская Федерация) местный житель в знак протеста против отсутствия в доме горячей воды искупался в строительном котловане — этот процесс был снят на видео. Ранее в сеть выложили курьезное видео из республики Марий Эл (РФ), где правоохранители потеряли задержанного — он выпал из машины на полном ходу.

«Русский бунт, бессмысленный и фекальный! Житель Хабаровска, уставший две недели ждать горячую воду, в знак протеста совершил заплыв в заполненном грязной водой котловане у своего дома. В нормальной стране в этой жиже купались бы коммунальщики», — говорится в комментарии к видео.

Русский бунт, бессмысленный и фекальный!

Житель Хабаровска, уставший 2 недели ждать горячую воду, в знак протеста совершил заплыв в заполненном грязной водой котловане у своего дома. В нормальной стране в этой жиже купались бы коммунальщики. Но ведь это Россия. Думаю, должно помочь! pic.twitter.com/C36TGZQncb — Vitauskas (@Vitauskas_A) 22 мая 2019 г.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в больнице Зеленодольска (Татарстан, Россия) сняли курьезное видео: мужчина, которого привезли в медучреждение с ножом в спине, решил выйти покурить.





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