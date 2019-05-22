26.11 / 26.36 29.08 / 29.48
Киев: +24
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Не дождался горячей воды: в Хабаровске мужчина устроил "заплыв" в котловане (видео)

16:29 22 мая 2019 98
Мужчина купается в котловане
Инф. «ФАКТОВ»

В Хабаровске (Российская Федерация) местный житель в знак протеста против отсутствия в доме горячей воды искупался в строительном котловане — этот процесс был снят на видео. Ранее в сеть выложили курьезное видео из республики Марий Эл (РФ), где правоохранители потеряли задержанного — он выпал из машины на полном ходу.

«Русский бунт, бессмысленный и фекальный! Житель Хабаровска, уставший две недели ждать горячую воду, в знак протеста совершил заплыв в заполненном грязной водой котловане у своего дома. В нормальной стране в этой жиже купались бы коммунальщики», — говорится в комментарии к видео.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в больнице Зеленодольска (Татарстан, Россия) сняли курьезное видео: мужчина, которого привезли в медучреждение с ножом в спине, решил выйти покурить.


Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины