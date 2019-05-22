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Под Ровно ребенок погиб в выкопанной им землянке
Во вторник, 21 мая, в одном из сел Ровенской области погиб мальчик. Об этом правоохранительные органы проинформировала местный фельдшер. Как сообщает ГУ Национальной полиции Ровенской области, приехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что после занятий в школе два брата — 12-летние двойняшки — пошли играть в песчаный карьер, находящийся в 200-х метрах от их дома. Позже один из мальчиков отправился домой помогать маме по хозяйству, а другой стал выкапывать себе в грунте небольшую землянку.
— В этот момент в яме глубиной в два метра произошел обвал песка, под тяжестью которого ребенок погиб. Брат погибшего мальчика, волнуясь из-за его долгого отсутствия, вернулся в карьер. Поняв, что произошло, стал откапывать брата и позвал на помощь взрослых, но уже было поздно, — рассказали в главке полиции.
Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть мальчика наступила вследствие асфиксии — сжатия грудной клетки и живота песком во время обвала. По данному факту открыто уголовное производство по статье «Несчастный случай».
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