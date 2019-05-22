Победа – лучшее чувство в футболе, — Александр Зинченко

Спорт

Украинский футболист Александр Зинченко в недавнем интервью журналистам подвел итоги завершившегося сезона. Напомним, в последнем матче наш соотечественник помог «Манчестер Сити» добыть очередной трофей: команда Гвардиолы в финале Кубка Англии не оставила и следа от «Уотфорда», обыграв соперника со счетом 6:0. Это был четвертый трофей «горожан» в этом сезоне. До этого «МС» взял Суперкубок Англии, Кубок лиги и титул АПЛ.

«Самое прекрасное чувство в футболе — это победа. „Манчестер Сити“ снова победил, и я невероятно счастлив тому, что внес свой вклад в успех команды, а не просто проводил время на скамейке запасных. „Ман Сити“ сделал в этом сезоне практически невозможное. а Лига чемпионов пусть немного подождет. „Горожане“ обязательно возьмут и этот трофей, но немного позже. Нельзя же выиграть все, оставим немного радости нашим оппонентам», — цитируют Александра Зинченко популярные новости футбола.

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне, который недавно вернулся в обойму команды, тоже решил прокомментировать достижения клуба в прошедшем сезоне. Ведь «горожане» творят историю, при этом очень красиво — в финале Кубка Англии, а это был заключительный матч сезона, они растоптали «Уотфорд» со счетом 6:0. Кевин де Брюйне, который тоже отметился голом в том матче, порассуждал над будущим команды.

«Это был невероятный сезон. Сравнивать этот „МС“ с предыдущими составами нет смысла, так как другого такого коллектива нет и не будет. Мы должны просто наслаждаться моментом. Хочется сесть и все проанализировать, но это можно будет сделать только через несколько дней. Нужно понять, как мы достигли таких результатов и как это повторить. Впереди нас ждет уже следующий сезон, где „Манчестер Сити“ должен сыграть еще лучше», — заявил Кевин де Брюйне.

А вот что сказал Хосеп Гвардиола по этому поводу: «Это один из лучших сезонов, которые я пережил в качестве тренера. Возможно, не самый лучший, но он точно входит в топ-3. Играть на всех фронтах и взять такое количество трофеев — это невероятно. Это говорит о безмерной силе „Манчестер Сити“. Я люблю Лигу чемпионов, но наш подвиг сложней, чем победа в престижном европейском турнире».

Между тем, надо сказать, что чемпионы Англии не сидят сложа руки, а, несмотря на небывалый успех, уже вовсю готовятся к противостояниям следующего сезона. Так, известно, что «Манчестер Сити» возглавляет гонку за испанским полузащитником Родриго Эрнандесом, однако владеющий правами на него мадридский «Атлетико» поставил определенные условия для осуществления сделки: клаусула Родри составляет 65 миллионов фунтов стерлингов.

«Манчестер Сити» выразил готовность ее выплатить, однако у «матрасников» появились дополнительные условия. Так как «Атлетико» отпустит Антуана Гризманна, команде нужен будет новый креативный нападающий. А если учитывать, что Диего Симеоне нравится игра Габриэла Жезуса, то не исключено, что мадридский клуб согласится продать Родри только в том случае, если «МанСити» позволит купить Жезуса.

Пока в прессе нет информации о том, каким образом могут произойти данные трансферы — они будут независимыми друг от друга или просто произойдет обмен с доплатой одного из клубов. Однако и так понятно: чтобы платить меньше налогов, «Манчестер Сити» и «Атлетико» выгоднее провести прямой обмен футболистами, тем более что стоимость обоих игроков приблизительно одинаковая.

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