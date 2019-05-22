Сдали нервы: скандальные сестры ANNA MARIA устроили мордобой (видео)

Шоу-бизнес

Сестры Анна и Мария Опанасюк, отличившиеся скандальным интервью во время Национального отбора на «Евровидение», вновь заставили говорить о себе. Певицы устроили мордобой на людях, они валялись в песке, избивая друг друга. Видео драки попало в сеть. Более того, Анна и Мария прокомментировали инцидент.

«И такое бывает… На съемках иногда сдают нервы. У нас, конечно, бывает, что мы ссоримся и спорим. Но иногда… Вот буквально недавно у нас была очень непростая съемка. Было холодно, снимали всю ночь, пошел дождь, который был нам совсем не нужен. И вот уже под утро, в конце съемки, когда мы готовились снимать финальную сцену… В общем, съемочная группа была просто в шоке. Но зато мы быстро миримся», — написали Анна и Мария. Также девушки добавили, что скоро покажут новый клип.

Напомним, дуэт ANNA MARIA был участником Национального отбора на «Евровидение». Но после интервью Роману Скрыпину, в котором они отказались признавать оккупацию Крыма, где их родители занимают высокие посты, возник скандал. Певицы даже расплакались в финале, но Джамала поставила их на место.

Сейчас сестры Опанасюк собираются в Россию на конкурс «Новая волна», который пройдет в Сочи.

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