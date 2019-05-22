Шоу-бизнес

Мы были как «детки в клетке»: правда о проекте от самой загадочной участницы «Холостяка» (фото)

Собираясь принять участие в девятом сезоне романтического реалити «Холостяк» (СТБ) 22-летняя София, которая в полуфинале первой познакомилась с родителями Никиты, обещала «задарить любовью» главного героя. Романтическая и загадочная студентка из Киева, София продержалась в проекте до полуфинала. Известно, что в финале реалити за сердце Никиты борются две девушки — Лиля и Даша.

София покинула реалити после знакомства с родителями Никиты Добрынина, хотя и стала единственной участницей, которая понравилась маме Холостяка. Девушка признается, что после проекта продолжает общаться со многими девочками и не оставляет поисков настоящей любви.

В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» София призналась, когда влюбилась в Холостяка, что ее раздражало в реалити и как изменилась после проекта ее жизнь.

— София, вы загадочно появились уже на Первой вечеринке, запретив Холостяку видеть ваше лицо.

— На самом деле это заняло какое-то время — придумать способ появления на Первой вечеринке. Я хотела, чтобы это появление соответствовало мне, передавало мою суть и переживания. Знаете, хотелось по-доброму спровоцировать Холостяка на то, чтобы он себя проявил как заботливый мужчина, который умеет поддержать.

— Часто участницы преподносят Холостяку подарок при знакомстве. Но вы решили этого не делать.

— Я не хотела ничего дарить Холостяку, мне кажется, это даже слишком фамильярно дарить что-то при знакомстве и рассчитывать, что человеку это покажется важным. К тому же я считаю, что подарки должны быть такими, которые можно где-то применить. А поскольку я не знала, кто такой Холостяк, не понимала его среду и хобби, у меня даже идей никаких не было.

— Что вы подумали, когда впервые увидели Никиту?

— Помню, когда вышла из лимузина, я просто узнала Никиту по затылку (улыбается). И когда он сказал: «Привет, меня зовут Никита», для меня это не стало новостью. Первое, что я подумала: «Моя сестра была права, когда говорила, что именно он будет Холостяком».

— Вы — студентка столичного вуза. Как удалось совмещать учебу и проект?

— Да никак не совмещала. Мне просто очень повезло с деканатом, они легко пошли мне навстречу, разрешили пропустить семестр, поддержали меня и привили еще большую любовь к университету, чем это было ранее.

— Какой день на проекте запомнился вам больше всего?

— Было много таких дней, которые оставили след в памяти. Большей частью это были поездки на Кипр, во Францию. Но самый лучший — день на Кипре, где была закадровая ситуация с Никитой, и свидание во Франции, когда я поняла, что не просто так нахожусь на проекте. Тогда мои чувства уже не зарождались, а переходили на более серьезный уровень.

— Когда начали появляться ваши чувства к Никите?

— Признаюсь, это случилось довольно рано. Мне даже девчонки говорили, что я, наверное, первая, кто так сразу проникся к Никите и у кого столь рано начала появляться к нему симпатия. Мне кажется, это даже сразу заметили «новенькие», которые пришли к нам на проект на шестой неделе.

— Что вы почувствовали, когда узнали, что на самом деле они специалисты, которые временно пришли на реалити, чтобы изучить героинь?

— Когда мы раскусили роли девочек, честно, мне было не очень приятно. Да, они хорошие девушки, с ними было интересно общаться, они располагали к себе, но мне казалось, что мы словно «детки в клетке», за которыми следят.

— Ваши родные смотрят сейчас проект?

— Практически все мои знакомые следят за «Холостяком»: друзья, семья, родственники, соседи, одногруппники, сотрудники университета. Но комментируют исключительно положительно и подтверждают, что я молодец, хорошая девочка. В общем, как оказалось, я все делала правильно. И еще они говорят, что гордятся мной (улыбается).

— У вас было предчувствие перед Церемонией, что Никита не даст розу?

— Предчувствие, конечно было, причем оно появилось еще раньше — по дороге из Черновцов, где я знакомилась с родителями Никиты. Помню, я уснула в автобусе и мне приснилась мама Никиты. Неожиданно проснулась от того, что она сказала мне: «У тебя все будет хорошо, но не в этот раз». И я поняла, что уйду. А перед церемонией было много моментов, которые показались мне знаками. И тогда я решила, что это последний день на проекте и нужно просто наслаждаться всем, что здесь происходит. А когда я подошла к Никите на Церемонии роз, и он мне что-то вещал, перед тем как попрощаться, мне хотелось ему лишь сказать: «Что ты еще говоришь? Просто пошли». Потому что уж слишком очевидным было то, что должно произойти. Но на самом деле я рада, что все так случилось.

— Значит, не жалеете о времени, проведенном на проекте?

— Нет. К тому же проект положительно повлиял на мою жизнь. Я даже благодарна за все негативные комментарии, которые оставляли люди в соцсетях проекта и на YouTube — их мнение очень закаляет. Однажды я подумала: «Зачем я обращаю внимание на чужое мнение? Зачем я растрачиваюсь?» И за счет того, что ты начинаешь игнорировать мнение чужих людей, становишься более уверенной в себе, лояльной и еще более сдержанной. Если раньше я реагировала на все, что обо мне говорили, то сейчас мне все равно. К тому же на проекте я встретила девочек, с которыми продолжаю общаться. Я искренне люблю их и благодарна, что мой девятый сезон проекта «Холостяк» был именно таким.

Ранее родители участницы реалити рассказали Холостяку о ее неряшливости и неспособности проявлять чувства. А в ходе самого драматического выпуска «Холостяка» открылись семейные тайны и были сделаны неожиданные признания.

Участница, покинувшая 10-й эфир шоу, рассказала, что на самом деле произошло между ней и Никитой.

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