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Опасная любовь: тюремная надзирательница забеременела от заключенного и попала за решетку (видео)
В штате Южная Каролина, США, надзирательницу Кирклендской тюрьмы строгого режима арестовали после того, как узнали, что она забеременела от заключенного. Об этом пишет издание The Island Packet.
Сообщается, что 29-летняя Грешика Джин Браун (Greshica Jene Brown) неоднократно вступала в сексуальную связь с одним из заключенных на протяжении нескольких месяцев.
Полицейские службы Департамента исправительных учреждений Южной Каролины обнаружили, что она беременна, прочитав ее переписки на телефоне и в Facebook. После этого ее арестовали.
Браун обвинили в сексуальном проступке первой степени и неправомерном поведении на рабочем месте. Также известно, что сейчас женщина находится в заключении в одной из тюрем округа Ричленд.
Неизвестно, сможет ли она продолжить работу в исправительном учреждении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», надзирательницу в тюрьме американского штата Иллинойс Эмили Уотсон осудили по обвинению в совершении неправомерных действий — женщина занималась сексом с заключенным Джоном Макги в тюремной камере. Ее приговорили к лишению свободы сроком на 12 месяцев.
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